Росіяни обстріляли прикордоння Сумщини
Вівторок, 24 травня 2022, 20:18
Російські окупанти надвечір 24 травня обстріляли прикордоння Сумської області.
Джерело: Оперативне командування "Північ"
Дослівно: "Близько 17:05-17:18 спостерігачі зафіксували 7 вибухів (приходи) з території РФ в бік населеного пункту Бояро-Лежачі, ймовірно з міномету.
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Також близько 17:15 зафіксовано 8 вибухів в районі населеного пункту Товстодубове".
Деталі: Повідомляється, що втрат серед особового складу та техніки немає.
Інформація про втрати, поранення серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.
ВІДЕО ДНЯ
Нагадаємо:
- Попри те, що українські захисники звільнили Сумську область, окупанти майже щодня продовжують обстріли українського регіону.
- Також окупанти намагалися знову прорватися, щоб захопити Сумщину.