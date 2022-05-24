Росіяни обстріляли прикордоння Сумщини

ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З FACEBOOK ЖИВИЦЬКОГО

Російські окупанти надвечір 24 травня обстріляли прикордоння Сумської області.

Джерело: Оперативне командування "Північ"

Дослівно: "Близько 17:05-17:18 спостерігачі зафіксували 7 вибухів (приходи) з території РФ в бік населеного пункту Бояро-Лежачі, ймовірно з міномету.

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Також близько 17:15 зафіксовано 8 вибухів в районі населеного пункту Товстодубове".

Деталі: Повідомляється, що втрат серед особового складу та техніки немає.

Інформація про втрати, поранення серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.

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