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Росіяни обстріляли прикордоння Сумщини

Альона Мазуренко Вівторок, 24 травня 2022, 20:18
Росіяни обстріляли прикордоння Сумщини
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З FACEBOOK ЖИВИЦЬКОГО

Російські окупанти надвечір 24 травня обстріляли прикордоння Сумської області.

Джерело: Оперативне командування "Північ"

Дослівно: "Близько 17:05-17:18 спостерігачі зафіксували 7 вибухів (приходи) з території РФ в бік населеного пункту Бояро-Лежачі, ймовірно з міномету.

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Також близько 17:15 зафіксовано 8 вибухів в районі населеного пункту Товстодубове".

Деталі: Повідомляється, що втрат серед особового складу та техніки немає.

Інформація про втрати, поранення серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 

  • Попри те, що українські захисники звільнили Сумську область, окупанти майже щодня продовжують обстріли українського регіону.
  • Також окупанти намагалися знову прорватися, щоб захопити Сумщину.

Теми: Сумська областькордонРосіяобстріл
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