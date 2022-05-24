Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни обстріляли прикордоння Сумщини

Мазуренко Альона Вівторок, 24 травня 2022, 20:18
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З FACEBOOK ЖИВИЦЬКОГО

Російські окупанти надвечір 24 травня обстріляли прикордоння Сумської області.

Джерело: Оперативне командування "Північ"

Дослівно: "Близько 17:05-17:18 спостерігачі зафіксували 7 вибухів (приходи) з території РФ в бік населеного пункту Бояро-Лежачі, ймовірно з міномету.

Також близько 17:15 зафіксовано 8 вибухів в районі населеного пункту Товстодубове".

Деталі: Повідомляється, що втрат серед особового складу та техніки немає.

Інформація про втрати, поранення серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Попри те, що українські захисники звільнили Сумську область, окупанти майже щодня продовжують обстріли українського регіону.
  • Також окупанти намагалися знову прорватися, щоб захопити Сумщину.

Теми: Сумська областькордонРосіяобстріл
Головне сьогодні

СБУ викликає на допит Яценюка, Турчинова, Авакова у справі "Медведчука-Порошенка"

Литва надасть Україні БТР М113, військові вантажівки і позашлаховики

Зеленський про позицію Угорщини щодо нафти: якось не так вони бачать світ

Командиру "Азова" вдалося поговорити з дружиною 

Зведення Генштабу: Росіяни ведуть наступ в напрямку Сєвєродонецька

Туреччина анонсувала нову операцію на сирійському кордоні, США стурбовані

Усі новини...
Сумська область
Сумщина: окупанти обстріляли Краснопільську громаду, сталася пожежа
Ніч у регіонах: ракетний удар по Житомирщині, обстріли Миколаєва та Сумщини
Вертоліт РФ випустив ракету по населеному пункту між Сумщиною і Харківщиною
Останні новини
12:43
Ціни на нафту зросли, наближаючись до 115 доларів за барель
12:39
Росіяни зруйнували маже половину доріг на Харківщині – автодор
12:33
СБУ викликає на допит Яценюка, Турчинова, Авакова у справі "Медведчука-Порошенка"
12:30
Уряд Британії ухвалив рішення щодо продажу "Челсі" Абрамовича
12:21
Продовольчий шантаж: Кремль хоче обміняти коридор для експорту зерна на зняття санкцій
12:13
Вартість заморожених ЄС активів російських олігархів - вже близько 10 млрд євро - німецькі ЗМІ
11:50
У РФ очікують падіння експорту труб на понад 30%
11:46
Українці можуть отримати безоплатну меддопомогу на "гарячій лінії" МОЗ
11:42
Луганщина залишилась без газу – Гайдай
11:36
Литва надасть Україні БТР М113, військові вантажівки і позашлаховики
Усі новини...