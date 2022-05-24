Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне обстреляли приграничье Сумщины

Мазуренко Алена Вторник, 24 мая 2022, 20:18
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С FACEBOOK ЖИВИЦКОГО

Российские оккупанты к вечеру 24 мая обстреляли пограничные Сумской области.

Источник: Оперативное командование "Пивнич"

Дословно: "Около 17:05-17:18 наблюдатели зафиксировали 7 взрывов (приходов) с территории РФ в сторону населенного пункта Бояро-Лежачи, вероятно из миномета.

Также около 17:15 зафиксировано 8 взрывов в районе населенного пункта Толстодубово".

Детали: Сообщается, что потерь личного состава и техники нет.

Информация о потерях, ранениях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры не поступала.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Несмотря на то, что украинские защитники освободили Сумскую область, оккупанты почти каждый день продолжают обстрелы украинского региона.
  • Также россияне пытались снова прорваться, чтобы захватить Сумщину.

Темы: Сумская областьграницаРосcияобстрел
Главное сегодня

Турция анонсировала новую операцию на сирийской границе, США обеспокоены

КНДР запустила три баллистические ракеты на фоне визита Байдена в Азию

обновленоШкольник открыл огонь в начальной школе в США, более 20 погибших

фотоЗалужный: Гаубицы Caesar уже на передовой, овладели за 2-3 часа

США решили лишить РФ возможности обслуживать ее суверенный долг

Зеленский объяснил, когда можно возвращаться за стол переговоров с Россией

Все новости...
Сумская область
Сумщина: оккупанты обстреляли Краснопольскую общину, произошел пожар
Ночь в регионах: ракетный удар по Житомирщине, обстрелы Николаева и Сумщины
Вертолет РФ выпустил ракету по населенному пункту между Сумщиной и Харьковщиной
Последние новости
05:30
Мелитополь: Военные РФ начали таксовать на машинах с отметкой "Z"
05:03
Николаевская область: Одетые в форму ВСУ россияне пытались захватить пост
04:20
ISW: Россияне стягивают силы на Луганщину с нескольких направлений
03:30
Канадский министр: Звонят подсанкционные российские олигархи, недовольные
02:46
Турция анонсировала новую операцию на сирийской границе, США обеспокоены
02:00
Херсонщина: 90% аптек закрылись, цены на лекарства подскочили в пять раз
01:30
КНДР запустила три баллистические ракеты на фоне визита Байдена в Азию
00:45
обновленоШкольник открыл огонь в начальной школе в США, более 20 погибших
00:03
фотоЗалужный: Гаубицы Caesar уже на передовой, овладели за 2-3 часа
23:59
Зеленский назвал жалкими "объяснения" Шойгу о военных провалах РФ
Все новости...