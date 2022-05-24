Россияне обстреляли приграничье Сумщины

ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С FACEBOOK ЖИВИЦКОГО

Российские оккупанты к вечеру 24 мая обстреляли пограничные Сумской области.

Источник: Оперативное командование "Пивнич"

Дословно: "Около 17:05-17:18 наблюдатели зафиксировали 7 взрывов (приходов) с территории РФ в сторону населенного пункта Бояро-Лежачи, вероятно из миномета.

Также около 17:15 зафиксировано 8 взрывов в районе населенного пункта Толстодубово".

Детали: Сообщается, что потерь личного состава и техники нет.

Информация о потерях, ранениях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры не поступала.

Напомним:

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