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Россияне обстреляли приграничье Сумщины

Алена МазуренкоВторник, 24 мая 2022, 20:18
Россияне обстреляли приграничье Сумщины
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С FACEBOOK ЖИВИЦКОГО

Российские оккупанты к вечеру 24 мая обстреляли пограничные Сумской области.

Источник: Оперативное командование "Пивнич"

Дословно: "Около 17:05-17:18 наблюдатели зафиксировали 7 взрывов (приходов) с территории РФ в сторону населенного пункта Бояро-Лежачи, вероятно из миномета.

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Также около 17:15 зафиксировано 8 взрывов в районе населенного пункта Толстодубово".

Детали: Сообщается, что потерь личного состава и техники нет.

Информация о потерях, ранениях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры не поступала.

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Напомним:

  • Несмотря на то, что украинские защитники освободили Сумскую область, оккупанты почти каждый день продолжают обстрелы украинского региона.
  • Также россияне пытались снова прорваться, чтобы захватить Сумщину.

Темы: Сумская областьграницаРосcияобстрел
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