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Зеленський напередодні саміту ЄС обговорив із Мішелем санкції проти РФ

"Європейська правда"Вівторок, 24 травня 2022, 21:06

Президент України Володимир Зеленський обговорив із головою Європейської ради Шарлем Мішелем кроки щодо посилення санкцій, продовольчу безпеку та рух України до членства в ЄС.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Напередодні спеціального засідання Європейської ради 30-31 травня продовжив діалог із Шарлем Мішелем. Наскрізним питанням засідання буде допомога Україні. Скоординували кроки щодо посилення санкцій, продовольчої безпеки, відновлення України та руху до членства в ЄС", - йдеться у повідомленні.

Президентка Єврокомісії раніше заявила, що лідери Європейського союзу навряд чи домовляться про нафтове ембарго проти Росії на саміті 30-31 травня.

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан виключив можливість обговорення запропонованого ЄС нафтового ембарго на саміті лідерів.

Міністри закордонних справ ЄС не змогли розблокувати питання щодо запровадження нафтових санкцій проти Росії на зустрічі у Брюсселі 16 травня через спротив Угорщини.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина не отримувала жодних нових серйозних пропозицій щодо нафтових санкцій проти Росії після візиту президентки Єврокомісії до Будапешта на початку травня.

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Теми: ЗеленськийЄСРосіясанкції
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