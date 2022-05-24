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Зеленский в преддверии саммита ЕС обсудил с Мишелем санкции против РФ

"Европейская правда"Вторник, 24 мая 2022, 21:06

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем шаги по усилению санкций, продовольственной безопасности и движению Украины к членству в ЕС.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"В преддверии специального заседания Европейского совета 30-31 мая продолжил диалог с Шарлем Мишелем. Сквозным вопросом заседания будет помощь Украине. Скоординировали шаги по усилению санкций, продовольственной безопасности, восстановлению Украины и движению к членству в ЕС", - говорится в сообщении.

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Президент Еврокомиссии ранее заявила, что лидеры Европейского союза вряд ли договорятся о нефтяном эмбарго против России на саммите 30-31 мая.

Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан исключил возможность обсуждения предложенного ЕС нефтяного эмбарго против России на саммите лидеров на следующей неделе.

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Темы: ЗеленскийЕСРосcиясанкции
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