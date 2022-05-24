Зеленский в преддверии саммита ЕС обсудил с Мишелем санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем шаги по усилению санкций, продовольственной безопасности и движению Украины к членству в ЕС.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"В преддверии специального заседания Европейского совета 30-31 мая продолжил диалог с Шарлем Мишелем. Сквозным вопросом заседания будет помощь Украине. Скоординировали шаги по усилению санкций, продовольственной безопасности, восстановлению Украины и движению к членству в ЕС", - говорится в сообщении.

Президент Еврокомиссии ранее заявила, что лидеры Европейского союза вряд ли договорятся о нефтяном эмбарго против России на саммите 30-31 мая.

Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан исключил возможность обсуждения предложенного ЕС нефтяного эмбарго против России на саммите лидеров на следующей неделе.