Донеччина: за день окупанти вбили 12 і поранили 10 мешканців

У вівторок внаслідок військових дій РФ на Донеччині загинуло 12 мирних мешканців, 10 дістали поранень.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Дослівно: "За 24 травня росіяни вбили 12 мирних жителів Донеччини: 3 у Бахмуті, 2 у Торецьку, 2 в Авдіївці, 2 у Райгородку, 1 у Лимані, 1 у Миколаївці та 1 в Калиновому.

Ще 10 людей отримали поранення".

Деталі: Кириленко традиційно додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.