Донеччина: за день окупанти вбили 12 і поранили 10 мешканців
Вівторок, 24 травня 2022, 21:11
У вівторок внаслідок військових дій РФ на Донеччині загинуло 12 мирних мешканців, 10 дістали поранень.
Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram
Дослівно: "За 24 травня росіяни вбили 12 мирних жителів Донеччини: 3 у Бахмуті, 2 у Торецьку, 2 в Авдіївці, 2 у Райгородку, 1 у Лимані, 1 у Миколаївці та 1 в Калиновому.
Ще 10 людей отримали поранення".
Деталі: Кириленко традиційно додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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