Донецкая область: за день оккупанты убили 12 и ранили 10 жителей

Во вторник в результате военных действий РФ в Донецкой области погибли 12 мирных жителей, 10 получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Дословно: "За 24 мая россияне убили 12 мирных жителей Донецкой области: 3 в Бахмуте, 2 в Торецке, 2 в Авдеевке, 2 в Райгородке, 1 в Лимане, 1 в Николаевке и 1 в Калинове.

Еще 10 человек получили ранения".

Детали: Кириленко традиционно добавил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.