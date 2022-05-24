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Донецкая область: за день оккупанты убили 12 и ранили 10 жителей

Катерина ТищенкоВторник, 24 мая 2022, 21:11
графика из Telegram Кириленко

Во вторник в результате военных действий РФ в Донецкой области погибли 12 мирных жителей, 10 получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Дословно: "За 24 мая россияне убили 12 мирных жителей Донецкой области: 3 в Бахмуте, 2 в Торецке, 2 в Авдеевке, 2 в Райгородке, 1 в Лимане, 1 в Николаевке и 1 в Калинове.

Еще 10 человек получили ранения".

Детали: Кириленко традиционно добавил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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Темы: Донецкая областьвойна
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