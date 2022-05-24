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Для Луганщини зараз найважчий час, росіяни знищують регіон – Гайдай

Світлана КізіловаВівторок, 24 травня 2022, 21:26

Очільник Луганської ОДА (ОВА) Сергій Гайдай розповів, що Росія наступає на Луганську область використовуючи величезну кількість ресурсів.

Джерело: чиновник у Telegram

Пряма мова: "Стає тільки гірше. Те, що роблять рашисти - це важко описати словами.

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Вбивають наші міста, трощать усе навколо. Сєвєродонецьк - ледь живий. Обласний центр закидали авіабомбами.

Росіяни наступають на Луганщині по всіх напрямках одночасно. Атакують Сєвєродонецький напрямок, у Гірській громаді з боку Золотого та Катеринівки, біля Попасної з боку Комишувахи, і нашу Луганську Чорнобаївку – Білогорівку

Траса "Лисичанськ-Бахмут" повністю прострілюється. Там вже "працюють" ворожі ДРГ".

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Деталі: Гайдай додав, що ситуація на межі критичної – росіяни стягнули в область шалену кількість бійців і техніки. На окупованих територіях російські загарбники тримають напоготові вертольоти та важку зброю.

"Вільна Луганщина зараз як Маріуполь. Ми форпост, який стримує навалу і точно стримає. Не дивлячись на перевагу ворожої армії, Переможемо саме МИ, бо ми воюємо за свою землю. За кожного вбивтого мирного, за кожну знищену будівлю, за кожну сльозу…до кінця…до Перемоги України", - додав він.

Нагадаємо:

Російські загарбники зосередили зусилля на сході України, так вони наступають на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках, на Донецькому – окупанти пробують прорвати оборону українських захисників.

Теми: Луганська областьвійна
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