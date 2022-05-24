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Для Луганщины сейчас самое тяжелое время, россияне уничтожают регион – Гайдай

Светлана КизиловаВторник, 24 мая 2022, 21:26

Глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай рассказал, что Россия наступает на Луганскую область, используя огромное количество ресурсов.

Источник: чиновник в Telegram

Прямая речь: "Становится только хуже. То, что делают рашисты - это трудно описать словами.

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…Убивают наши города, трощат все вокруг. Северодонецк – едва жив. Областной центр забросали авиабомбами.

Россияне наступают в Луганской области по всем направлениям одновременно. Атакуют Северодонецкое направление, в Горной громаде со стороны Золотого и Катериновки, возле Попасной со стороны Камышевахи, и нашу Луганскую Чернобаевку – Белогоровку.

Трасса "Лисичанск-Бахмут" полностью простреливается. Там уже "работают" вражеские ДРГ".

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Детали: Гайдай добавил, что ситуация на грани критической – россияне стянули в область огромное количество вояк и техники. На оккупированных территориях российские захватчики держат наготове вертолеты и тяжелое оружие.

"Свободная Луганщина сейчас как Мариуполь. Мы форпост, который сдерживает нашествие и точно сдержит. Несмотря на превосходство вражеской армии, Победим именно мы, потому что мы воюем за свою землю. За каждого убитого мирного жителя, за каждое уничтоженное здание, за каждую слезу... конца…до Победы Украины", - добавил он.

Напомним:

Российские захватчики сосредоточили усилия на востоке Украины, так, они наступают на Северодонецком и Бахмутском направлениях, на Донецком – оккупанты пытаются прорвать оборону украинских защитников.

Темы: Луганская областьвойна
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