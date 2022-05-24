З’явилося відео затримання проросійського експрезидента Молдови Додона
В мережі оприлюднили відео затримання колишнього президента Молдови Ігоря Додона.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Ігоря Додона на виході з його дому супроводжували чоловіки в масках. Це сталося після того, як антикорупційні прокурори разом із співробітниками Наццентру боротьби з корупцією та Служби інформації та безпеки обшукали будинок колишнього глави держави, включно з іншими місцями та нерухомістю, що належить посередникам.
Під час його арешту люди скандували "У тюрму!"
Експрезидент не дав жодних заяв пресі і його відразу ж посадили в машину.
Ігоря Додона затримали на 72 години. Про це повідомили представники Антикорупційної прокуратури, які заявили, що затримано ще двох фігурантів цієї справи.
Нагадаємо, 24 травня антикорупційні органи та служба безпеки прийшли з обшуками у домівку експрезидента, почесного керівника Партії соціалістів Ігоря Додона у справі про пасивну корупцію, незаконне збагачення, зраду і фінансування політичної партії злочинною організацією.
У Кремлі, коментуючи обшуки у Додона, заявили, що стурбовані "переслідуванням прихильників дружніх відносин з РФ".