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З’явилося відео затримання проросійського експрезидента Молдови Додона

"Європейська правда"Вівторок, 24 травня 2022, 21:44

В мережі оприлюднили відео затримання колишнього президента Молдови Ігоря Додона.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Ігоря Додона на виході з його дому супроводжували чоловіки в масках. Це сталося після того, як антикорупційні прокурори разом із співробітниками Наццентру боротьби з корупцією та Служби інформації та безпеки обшукали будинок колишнього глави держави, включно з іншими місцями та нерухомістю, що належить посередникам.

Під час його арешту люди скандували "У тюрму!"

Експрезидент не дав жодних заяв пресі і його відразу ж посадили в машину.

Ігоря Додона затримали на 72 години. Про це повідомили представники Антикорупційної прокуратури, які заявили, що затримано ще двох фігурантів цієї справи.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 24 травня антикорупційні органи та служба безпеки прийшли з обшуками у домівку експрезидента, почесного керівника Партії соціалістів Ігоря Додона у справі про пасивну корупцію, незаконне збагачення, зраду і фінансування політичної партії злочинною організацією.

У Кремлі, коментуючи обшуки у Додона, заявили, що стурбовані "переслідуванням прихильників дружніх відносин з РФ". 

Теми: Молдовакорупція
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