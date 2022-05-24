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Появилось видео задержания пророссийского экс-президента Молдовы Додона

"Европейская правда"Вторник, 24 мая 2022, 21:44

В сети обнародовали видео задержания бывшего президента Молдовы Игоря Додона.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Игоря Додона на выходе из его дома сопровождали мужчины в масках. Это произошло после того, как антикоррупционные прокуроры вместе с сотрудниками Наццентра борьбы с коррупцией и Службы информации и безопасности обыскали здание бывшего главы государства, включая другие места и недвижимость, принадлежащую посредникам.

Во время его ареста люди скандировали "В тюрьму!"

Экс-президент не дал никаких заявлений печати и его сразу же посадили в машину.

Игоря Додона задержали на 72 часа. Об этом сообщили представители Антикоррупционной прокуратуры, которые заявили, что задержаны еще двое фигурантов этого дела.

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Напомним, 24 мая антикоррупционные органы и служба безопасности пришли с обысками в дом экс-президента, почетного руководителя Партии социалистов Игоря Додона по делу о пассивной коррупции, незаконном обогащении, предательстве и финансировании политической партии преступной организацией.

В Кремле, комментируя обыски у Додона, заявили, что обеспокоены "преследованием сторонников дружеских отношений с РФ".

Темы: Молдовакоррупция
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