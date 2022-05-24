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На півдні України розбито "передову" 58 армію РФ – перехоплення

Катерина ТищенкоВівторок, 24 травня 2022, 21:46
На півдні України розбито передову 58 армію РФ – перехоплення
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

Згідно з перехопленням розмови російського військового, на півдні України була вщент розбита 58 армія ворога, яку самі окупанти називали однією з передових.

Джерело: перехоплення, яке публікує СБУ

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Пряма мова окупанта в розмові з дружиною: "Від 58-ої армії взагалі нічого не залишилося. Вона вважалася найважчою армією у Південному військовому окрузі. У підсумку, від неї не залишилося майже нічого.

Валера Бакін у 58-ій армії служив. У нього в роті жодної людини живої немає. Жодної! Всіх, коротше, повбивали. Всю роту. У нас там теж є роти, де залишилося 3 людини, 4 людини".

Деталі: Як зазначає СБУ, у 2018 році 58-му армію Південного воєнного округу РФ переоснастили найновішими озброєнням і технікою.

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Теми: РосіявійнаСБУ
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