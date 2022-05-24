Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На півдні України розбито "передову" 58 армію РФ – перехоплення

Катерина ТищенкоВівторок, 24 травня 2022, 21:46
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

Згідно з перехопленням розмови російського військового, на півдні України була вщент розбита 58 армія ворога, яку самі окупанти називали однією з передових.

Джерело: перехоплення, яке публікує СБУ

Пряма мова окупанта в розмові з дружиною: "Від 58-ої армії взагалі нічого не залишилося. Вона вважалася найважчою армією у Південному військовому окрузі. У підсумку, від неї не залишилося майже нічого.

Валера Бакін у 58-ій армії служив. У нього в роті жодної людини живої немає. Жодної! Всіх, коротше, повбивали. Всю роту. У нас там теж є роти, де залишилося 3 людини, 4 людини".

Деталі: Як зазначає СБУ, у 2018 році 58-му армію Південного воєнного округу РФ переоснастили найновішими озброєнням і технікою.

Теми: РосіявійнаСБУ
Головне сьогодні

Командиру "Азова" вдалося поговорити з дружиною 

Зведення Генштабу: Росіяни ведуть наступ в напрямку Сєвєродонецька

Туреччина анонсувала нову операцію на сирійському кордоні, США стурбовані

КНДР запустила три балістичні ракети на тлі візиту Байдена до Азії

оновленоШколяр відкрив вогонь у початковій школі в США, понад 20 загиблих

США вирішили позбавити РФ можливості обслуговувати її суверенний борг

Усі новини...
Росія
Зведення Генштабу: Росіяни ведуть наступ в напрямку Сєвєродонецька
Росіяни вдарили чотирма крилатими ракетами по Запоріжжю, одну вдалося збити
Мелітополь: Військові РФ почали таксувати на машинах з позначкою "Z"
Останні новини
10:34
УЗ покращує приміське сполучення в Харківській області: графік поїздів
10:32
Зеленський: Путін живе в своєму інформаційному світі
10:24
Зеленський про позицію Угорщини щодо нафти: якось не так вони бачать світ
10:22
Гроші, коштовний посуд і шахи: до активістів потрапили фото з обшуку у Додона
10:20
Доброволець про те, чому тільки безумовна капітуляція Росії буде перемогою
10:05
ОАЕ вперше за два роки відправили нафту до Європи
10:00
Захисники уже демілітаризували Росію на 206 літаків, 1 305 танків та 112 крилатих ракет
09:58
фотоУ Краматорську росіяни вдарили з літаків по спальних районах 
09:50
Google першим отримав від України "Відзнаку миру"
09:37
фото Ситуація в областях: росіяни наступають на Сєвєродонецьк, ведуться бої у Лимані
Усі новини...