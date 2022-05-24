На півдні України розбито "передову" 58 армію РФ – перехоплення
Вівторок, 24 травня 2022, 21:46
Згідно з перехопленням розмови російського військового, на півдні України була вщент розбита 58 армія ворога, яку самі окупанти називали однією з передових.
Джерело: перехоплення, яке публікує СБУ
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Пряма мова окупанта в розмові з дружиною: "Від 58-ої армії взагалі нічого не залишилося. Вона вважалася найважчою армією у Південному військовому окрузі. У підсумку, від неї не залишилося майже нічого.
Валера Бакін у 58-ій армії служив. У нього в роті жодної людини живої немає. Жодної! Всіх, коротше, повбивали. Всю роту. У нас там теж є роти, де залишилося 3 людини, 4 людини".
Деталі: Як зазначає СБУ, у 2018 році 58-му армію Південного воєнного округу РФ переоснастили найновішими озброєнням і технікою.
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