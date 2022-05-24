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На юге Украины разбита "передовая" 58 армия РФ – перехват

Катерина ТищенкоВторник, 24 мая 2022, 21:46
Иллюстративное фото Генштаба ВСУ

Согласно перехвату разговора российского военного, на юге Украины была полностью разбита 58 армия врага, которую сами оккупанты называли одной из передовых.

Источник: перехват, публикуемый СБУ

Прямая речь оккупанта в разговоре с супругой: "От 58-ой армии вообще ничего не осталось. Она считалась самой тяжелой армией в Южном военном округе. По итогу, от нее не осталось практически ничего.

Валера Бакин в 58-ой армии служил. У него в роте ни одного человека живого нет. Ни одного! Всех, короче, поубивали. Всю роту. У нас там тоже есть роты, где осталось 3 человека, 4 человека".

Детали: Как отмечает СБУ, в 2018 году 58-ю армию Южного военного округа РФ переоснастили новейшими вооружением и техникой.

Темы: РосcиявойнаСБУ
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