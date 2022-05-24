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Харківщина: росіяни обстріляли Дергачівську громаду, є загибла і поранений

Катерина ТищенкоВівторок, 24 травня 2022, 22:16
пожежа після обстрілу в Дергачівській громаді, фото ДСНС

Внаслідок обстрілу росіянами Дергачівської громади Харківщини у вівторок загинула жінка, поранено чоловіка.  

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram, ДСНС

 
пожежа після обстрілу в Дергачівській громаді, фото ДСНС

Дослівно: "Зранку окупанти обстріляли Дергачівську громаду. Внаслідок влучання снаряду спалахнув торговельний заклад. На жаль, 69-річна жінка загинула, ще 1 чоловік отримав поранення".

Деталі: Як повідомили в ДСНС, пожежа в торговельному закладі на території Дергачівської громади охопила площу близько 1000 кв.м. Вогонь вдалося повністю ліквідувати о 19:20.

Крім того, Синєгубов повідомив, що цієї ночі по м. Мерефа окупанти завдали удару трьома ракетами. Одна з них була збита силами ПВО. Внаслідок влучання ракет частково зруйнована адмінбудівля підстанції Південної залізниці. Жертв та постраждалих немає.

Також у с. Савинці Ізюмського району внаслідок обстрілу росіян поранено 2 людей.

Синєгубов зазначив, що російські окупанти на Харківщині зосереджені на утриманні зайнятих позицій та готуються поновити наступ. Біля Ізюма у вівторок ворог провів розвідку боєм в районі населеного пункту Пасіка. Українські захисники завдали ворогу втрат і змусили відійти.

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Теми: Харківська областьвійнапожежаДСНС
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