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Харьковщина: россияне обстреляли Дергачевскую общину, есть погибшая и раненый

Катерина ТищенкоВторник, 24 мая 2022, 22:16
пожар после обстрела в Дергачевской общине, фото ГСЧС

В результате обстрела россиянами Дергачевской общины Харьковской области во вторник погибла женщина, ранен мужчина.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, ГСЧС

 
пожар после обстрела в Дергачевской общине, фото ГСЧС

Дословно: "Утром оккупанты обстреляли Дергачевскую общину. В результате попадания снаряда вспыхнуло торговое заведение. К сожалению, 69-летняя женщина погибла, еще 1 человек получил ранения".

Детали: Как сообщили в ГСЧС, пожар в торговом заведении на территории Дергачевской общины охватил площадь около 1000 кв.м. Огонь удалось полностью ликвидировать в 19.20.

Кроме того, Синегубов сообщил, что этой ночью по г. Мерефа оккупанты нанесли удар тремя ракетами. Одна из них была сбита силами ПВО. В результате попадания ракет частично разрушено админздание подстанции Южной железной дороги. Жертв и пострадавших нет.

Также в с. Савинцы Изюмского района в результате обстрела россиян ранены 2 человека.

Синегубов отметил, что российские оккупанты в Харьковской области сосредоточены на удержании занятых позиций и готовятся возобновить наступление. Возле Изюма во вторник враг провел разведку боем в районе населенного пункта Пасека. Украинские защитники нанесли врагу урон и заставили отойти.

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Темы: Харьковская областьвойнапожарГСЧС
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