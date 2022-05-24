Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Харьковщина: россияне обстреляли Дергачевскую общину, есть погибшая и раненый

Катерина ТищенкоВторник, 24 мая 2022, 22:16
Харьковщина: россияне обстреляли Дергачевскую общину, есть погибшая и раненый
пожар после обстрела в Дергачевской общине, фото ГСЧС

В результате обстрела россиянами Дергачевской общины Харьковской области во вторник погибла женщина, ранен мужчина.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, ГСЧС

 
пожар после обстрела в Дергачевской общине, фото ГСЧС

Дословно: "Утром оккупанты обстреляли Дергачевскую общину. В результате попадания снаряда вспыхнуло торговое заведение. К сожалению, 69-летняя женщина погибла, еще 1 человек получил ранения".

Реклама:

Детали: Как сообщили в ГСЧС, пожар в торговом заведении на территории Дергачевской общины охватил площадь около 1000 кв.м. Огонь удалось полностью ликвидировать в 19.20.

Кроме того, Синегубов сообщил, что этой ночью по г. Мерефа оккупанты нанесли удар тремя ракетами. Одна из них была сбита силами ПВО. В результате попадания ракет частично разрушено админздание подстанции Южной железной дороги. Жертв и пострадавших нет.

Также в с. Савинцы Изюмского района в результате обстрела россиян ранены 2 человека.

ВИДЕО ДНЯ

Синегубов отметил, что российские оккупанты в Харьковской области сосредоточены на удержании занятых позиций и готовятся возобновить наступление. Возле Изюма во вторник враг провел разведку боем в районе населенного пункта Пасека. Украинские защитники нанесли врагу урон и заставили отойти.

Темы: Харьковская областьвойнапожарГСЧС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
Харьковская область
"Киць, пожалуйста, поехали, пока есть возможность". Как гражданские решаются во второй раз выезжать из-под Купянска
Почти 1500 человек уже эвакуировали из Купянского района
Россияне ударили по пищевому предприятию в Купянске: убили охранника
Последние новости
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
21:10
Кабмин увеличил компенсации за трудоустройство переселенцев
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
20:32
фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший
20:25
Правительство Польши инициирует ликвидацию госСМИ из-за отсутствия финансирования
20:21
Tesla может уступить мировое первенство по продажам электромобилей китайскому BYD
20:16
Камышин рассказал о "гибридных" системах ПВО, которые работают в Украине
20:07
фото В Греции делался пилот ВВС на глазах жены и детей
Все новости...
Реклама: