Сорос звинуватив Меркель через спеціальні угоди щодо російського газу

Фінансист-мільярдер Джордж Сорос поклав провину за європейську газову залежність від Росії безпосередньо на "спеціальні угоди" ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель з Москвою.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Politico, він сказав у промові на полях Всесвітнього економічного форуму.

"Залежність Європи від російського викопного палива залишається надмірною, здебільшого через меркантилістську політику, яку проводила колишня канцлерка Ангела Меркель", — сказав Сорос.

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"Вона уклала спеціальні угоди з Росією щодо постачання газу і зробила Китай найбільшим експортним ринком Німеччини" - заявив він.

Він додав, що, хоча нинішнього канцлера Німеччини Олафа Шольца було обрано продовжувати політику Меркель, він "здається, врешті-решт все ж робить правильні речі", посилаючись на кроки щодо відмови від "Північного потоку-2", збільшення витрат на оборону та відправлення зброї Україні.

Сорос неодноразово хвалив прем’єр-міністра Італії Маріо Драгі, який виявився "відважнішим, хоча газова залежність Італії майже така ж висока, як і в Німеччини".

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Як повідомлялося, Джордж Сорос заявив, що вторгнення Росії в Україну, можливо, стало початком Третьої світової війни, тому для Заходу важливо завдати поразки силам президента РФ Владіміра Путіна.