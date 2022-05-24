Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Сорос звинуватив Меркель через спеціальні угоди щодо російського газу

"Європейська правда"Вівторок, 24 травня 2022, 22:18

Фінансист-мільярдер Джордж Сорос поклав провину за європейську газову залежність від Росії безпосередньо на "спеціальні угоди" ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель з Москвою.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Politico, він сказав у промові на полях Всесвітнього економічного форуму.

"Залежність Європи від російського викопного палива залишається надмірною, здебільшого через меркантилістську політику, яку проводила колишня канцлерка Ангела Меркель", — сказав Сорос.

"Вона уклала спеціальні угоди з Росією щодо постачання газу і зробила Китай найбільшим експортним ринком Німеччини" - заявив він.

Він додав, що, хоча нинішнього канцлера Німеччини Олафа Шольца було обрано продовжувати політику Меркель, він "здається, врешті-решт все ж робить правильні речі", посилаючись на кроки щодо відмови від "Північного потоку-2", збільшення витрат на оборону та відправлення зброї Україні.

Сорос неодноразово хвалив прем’єр-міністра Італії Маріо Драгі, який виявився "відважнішим, хоча газова залежність Італії майже така ж висока, як і в Німеччини".

Як повідомлялося, Джордж Сорос заявив, що вторгнення Росії в Україну, можливо, стало початком Третьої світової війни, тому для Заходу важливо завдати поразки силам президента РФ Владіміра Путіна.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: МеркельСШАбізнес
Головне сьогодні

Командиру "Азова" вдалося поговорити з дружиною 

Зведення Генштабу: Росіяни ведуть наступ в напрямку Сєвєродонецька

Туреччина анонсувала нову операцію на сирійському кордоні, США стурбовані

КНДР запустила три балістичні ракети на тлі візиту Байдена до Азії

оновленоШколяр відкрив вогонь у початковій школі в США, понад 20 загиблих

США вирішили позбавити РФ можливості обслуговувати її суверенний борг

Усі новини...
Меркель
Ексрадник Меркель вважає неможливим звільнення Донбасу військовим чином
Українське видавництво не перевидаватиме книжку про Ангелу Меркель
Відвідавши Бучу, Зеленський відреагував на заяву Меркель про відмову Україні в НАТО
Останні новини
10:34
УЗ покращує приміське сполучення в Харківській області: графік поїздів
10:32
Зеленський: Путін живе в своєму інформаційному світі
10:24
Зеленський про позицію Угорщини щодо нафти: якось не так вони бачать світ
10:22
Гроші, коштовний посуд і шахи: до активістів потрапили фото з обшуку у Додона
10:20
Доброволець про те, чому тільки безумовна капітуляція Росії буде перемогою
10:05
ОАЕ вперше за два роки відправили нафту до Європи
10:00
Захисники уже демілітаризували Росію на 206 літаків, 1 305 танків та 112 крилатих ракет
09:58
фотоУ Краматорську росіяни вдарили з літаків по спальних районах 
09:50
Google першим отримав від України "Відзнаку миру"
09:37
фото Ситуація в областях: росіяни наступають на Сєвєродонецьк, ведуться бої у Лимані
Усі новини...