Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сорос звинуватив Меркель через спеціальні угоди щодо російського газу

"Європейська правда"Вівторок, 24 травня 2022, 22:18

Фінансист-мільярдер Джордж Сорос поклав провину за європейську газову залежність від Росії безпосередньо на "спеціальні угоди" ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель з Москвою.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Politico, він сказав у промові на полях Всесвітнього економічного форуму.

"Залежність Європи від російського викопного палива залишається надмірною, здебільшого через меркантилістську політику, яку проводила колишня канцлерка Ангела Меркель", — сказав Сорос.

Реклама:

"Вона уклала спеціальні угоди з Росією щодо постачання газу і зробила Китай найбільшим експортним ринком Німеччини" - заявив він.

Він додав, що, хоча нинішнього канцлера Німеччини Олафа Шольца було обрано продовжувати політику Меркель, він "здається, врешті-решт все ж робить правильні речі", посилаючись на кроки щодо відмови від "Північного потоку-2", збільшення витрат на оборону та відправлення зброї Україні.

Сорос неодноразово хвалив прем’єр-міністра Італії Маріо Драгі, який виявився "відважнішим, хоча газова залежність Італії майже така ж висока, як і в Німеччини".

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, Джордж Сорос заявив, що вторгнення Росії в Україну, можливо, стало початком Третьої світової війни, тому для Заходу важливо завдати поразки силам президента РФ Владіміра Путіна.

Теми: МеркельСШАбізнес
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
Меркель
Кулеба закликав Німеччину не повторювати помилку Меркель
Меркель закликала "не звужувати думки" у пошуках рішення про припинення війни в Україні
Меркель отримала найвищу державну нагороду ФРН – не всі її однопартійці це підтримали
Останні новини
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
Усі новини...
Реклама: