Сорос обвинил Меркель из-за специальных соглашений по российскому газу

Финансист-миллиардер Джордж Сорос возложил вину за европейскую газовую зависимость от России непосредственно на "специальные соглашения" экс-канцлера Германии Ангелы Меркель с Москвой.

Об этом, как пишет Европейская правда со ссылкой на Politico, он сказал в речи на полях Всемирного экономического форума.

"Зависимость Европы от российского ископаемого топлива остается чрезмерной, в основном из-за меркантилистской политики, которую проводила бывший канцлер Ангела Меркель", — сказал Сорос.

"Она заключила специальные соглашения с Россией по поставке газа и сделала Китай крупнейшим экспортным рынком Германии", - заявил он.

Он добавил, что, хотя нынешний канцлер Германии Олаф Шольц был избран продолжать политику Меркель, он "кажется, в конце концов все же делает правильные вещи", ссылаясь на шаги по отказу от "Северного потока-2", увеличению расходов на оборону и отправке оружия в Украине.

Сорос неоднократно хвалил премьер-министра Италии Марио Драги, который оказался "отважнее, хотя газовая зависимость Италии почти так же высока, как и у Германии".

Как сообщалось, Джордж Сорос заявил, что вторжение России в Украину, возможно, стало началом Третьей мировой войны, поэтому для Запада важно нанести поражение силам президента РФ Владимира Путина.