Гауляйтер Бердянська насаджує містянам російські рублі

У Запорізькій області тимчасово окупований Бердянськ росіяни хочуть ввести у "рубльову зону".

Джерело: Медуза з посиланням на ставленика росіян у Бердянську, місцевого окупаційного ватажка Олександра Сауленка

Деталі: Так званий "глава адміністрації" попередив, що з 25 травня Росія почне суперечити виплати пенсіонерам у рублях. Гауляйтер додав, що цінники в магазинах мають містити інформацію у двох валютах. При цьому курс гривні до рубля росіяни встановили 1-2.