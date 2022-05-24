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Гауляйтер Бердянська насаджує містянам російські рублі

Світлана КізіловаВівторок, 24 травня 2022, 22:30
Гауляйтер Бердянська насаджує містянам російські рублі

У Запорізькій області тимчасово окупований Бердянськ росіяни хочуть ввести у "рубльову зону".

Джерело: Медуза з посиланням на ставленика росіян у Бердянську, місцевого окупаційного ватажка Олександра Сауленка

Деталі: Так званий "глава адміністрації" попередив, що з 25 травня Росія почне суперечити виплати пенсіонерам у рублях. Гауляйтер додав, що цінники в магазинах мають містити інформацію у двох валютах. При цьому курс гривні до рубля росіяни встановили 1-2.

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Теми: БердянськЗапорізька областьвалютаокупація
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