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Гауляйтер Бердянска насаждает горожанам российские рубли

Светлана КизиловаВторник, 24 мая 2022, 22:30
Гауляйтер Бердянска насаждает горожанам российские рубли

В Запорожской области временно оккупированній Бердянск россияне хотят ввести в "в рублевую зону".

Источник: Медуза со ссылкой на ставленника россиян в Бердянске, местного оккупационного главаря Александра Сауленко

Детали: Так называемый "глава администрации" предупредил, что с 25 мая Россия начнет соврешать выплаты пенсионерам в рублях. Гауляйтер добавил, что ценники в магазинах должны будут содержать информацию в двух валютах. При этом курс гривны к рублю россияне установили 1 к 2.

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Темы: БердянскЗапорожская областьвалютаоккупация
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