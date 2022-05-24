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США вирішили позбавити РФ можливості обслуговувати її суверенний борг

"Європейська правда"Вівторок, 24 травня 2022, 22:43

Сполучені Штати не будуть продовжувати ключову ліцензію, термін дії якої закінчується в середу і яка дозволяла Росії робити виплати американським власникам облігацій, що може наблизити Москву до межі дефолту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Міністерство фінансів США повідомило у вівторок, що не буде продовжувати ліцензію, термін дії якої закінчується о 12:01 за місцевим часом (04:01 за Грінвічем) у середу.

Ця ліцензія дозволяла Росії в умовах санкцій здійснювати платежі за своїм суверенним боргом громадянам США.

Відмова дозволила Москві продовжувати виплачувати відсотки та основну суму та запобігти дефолту по своєму державному боргу.

Як повідомлялося, влада США розглядає це обмеження як посилення фінансового тиску на РФ, наслідки якого будуть для російської економіки більш руйнівними.

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Теми: СШАРосіяборг
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США вирішили позбавити РФ можливості обслуговувати її суверенний борг

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