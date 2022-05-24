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США решили лишить РФ возможности обслуживать ее суверенный долг

"Европейская правда"Вторник, 24 мая 2022, 22:43

Соединенные Штаты не будут продлевать ключевую лицензию, срок действия которой истекает в среду и позволявшая России производить выплаты американским владельцам облигаций, что может приблизить Москву к грани дефолта.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Министерство финансов США сообщило во вторник, что не будет продлевать лицензию, срок действия которой истекает в 12:01 по местному времени (04:01 по Гринвичу) в среду.

Эта лицензия позволяла России в условиях санкций производить платежи по своему суверенному долгу гражданам США.

Отказ позволил Москве продолжать выплачивать проценты и основную сумму и предотвратить дефолт по своему государственному долгу.

Как сообщалось, власти США рассматривают это ограничение как усиление финансового давления на РФ, последствия которого будут для российской экономики более разрушительными.

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Темы: СШАРосcиядолг
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