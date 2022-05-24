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У РФ заявили про розмінування порту Маріуполя та коридор для іноземних суден

Катерина ТищенкоВівторок, 24 травня 2022, 22:51
У РФ заявили про розмінування порту Маріуполя та коридор для іноземних суден
порт Маріуполя, Bloomberg via Getty Images

У Міноборони Росії заявили про повне розмінування порту в окупованому Маріуполі та відкриття вранці у середу гуманітарного коридору для виходу іноземних суден.

Джерело: Міноборони РФ, начальник Національного центру управління обороною РФ Михайло Мізінцев на брифінгу, повідомляє РИА Новости

Дослівно Міноборони РФ: "В результаті проведеного комплексу заходів силами військово-морського флоту Росії усунуто мінну небезпеку в акваторії порту Маріуполь, виконуються заходи щодо відновлення портової інфраструктури.

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Для безпечного виходу іноземних суден з порту Маріуполь з 08.00 25 травня 2022 р. організується гуманітарний коридор довжиною 115 миль та шириною 2 милі у напрямку Чорного моря".

Деталі: Пізніше Мізінцев заявив, що п'ять іноземних суден, раніше заблокованих через загрозу обстрілу та мінну небезпеку, вийшли з порту Маріуполя.

"У шести портах (Херсон, Миколаїв, Чорноморськ, Очаков, Одеса та Південний) залишаються заблокованими 70 іноземних суден із 16 держав", - сказав Мізінцев.

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Що передувало: Раніше директор ДП "Маріупольський морський торговельний порт" Ігор Барський заявив, що російські окупанти намагаються частково відновлювати порт в окупованому Маріуполі, на території якого знаходяться український метал та зерно, що сигналізує про намір ворога вивозити крадене українське майно.

Теми: МаріуполькорабліРосіявійна
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