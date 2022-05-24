В РФ заявили о разминировании порта Мариуполя и коридоре для иностранных судов

В Минобороны России заявили о полном разминировании порта в оккупированном Мариуполе и открытии утром в среду гуманитарного коридора для выхода иностранных судов.

Источник: Минобороны РФ, начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев на брифинге, сообщает РИА Новости

Дословно Минобороны РФ: "В результате проведенного комплекса мероприятий силами военно-морского флота России устранена минная опасность в акватории порта Мариуполь, выполняются мероприятия по восстановлению портовой инфраструктуры.

Для безопасного выхода иностранных судов из порта Мариуполь с 08.00 25 мая 2022 г. организуется гуманитарный коридор протяженностью 115 миль и шириной 2 мили в направлении Черного моря".

Детали: Позже Мизинцев заявил, что пять иностранных судов, ранее заблокированных из-за угрозы обстрела и минной опасности, вышли из порта Мариуполя.

"В шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств", - сказал Мизинцев.

Что предшествовало: Ранее директор ГП "Мариупольский морской торговый порт" Игорь Барский заявил, что российские оккупанты пытаются частично восстанавливать порт в оккупированном Мариуполе, на территории которого находятся украинский металл и зерно, что сигнализирует о намерении врага вывозить украденное украинское имущество.