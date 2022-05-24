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Окупантам доведеться піти з Криму – Зеленський

Катерина ТищенкоВівторок, 24 травня 2022, 23:23
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський наголошує, що Росії доведеться піти з Криму, а також з усіх інших окупованих українських територій.

Джерело: Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "Звичайно, окупантам доведеться піти і з Криму також. Як і з Херсона, Мелітополя, Енергодара, Маріуполя та всіх інших міст і громад, де вони поки що зображають господарів. Господарями вони там точно не будуть".

Деталі: Зеленський нагадав, що російське вторгнення в Україну 2014 року почалося саме з Криму.

"Це був далеко не перший пункт в переліку помилок російської держави щодо України, але перший доленосний для самої Росії. Саме з цього пункту пішли наступні не менш доленосні помилки Росії, які всі разом приведуть до її історичного послаблення", - переконаний президент.

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Теми: ЗеленськийКримРосіявійна
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