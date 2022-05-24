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Оккупантам придется уйти из Крыма – Зеленский

Катерина ТищенкоВторник, 24 мая 2022, 23:23
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский отмечает, что России придется уйти из Крыма, а также со всех других оккупированных украинских территорий.

Источник: Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "Конечно, оккупантам придется уйти и из Крыма тоже. Как и из Херсона, Мелитополя, Энергодара, Мариуполя и всех других городов и общин, где они пока изображают хозяев. Хозяевами они там точно не будут".

Детали: Зеленский напомнил, что российское вторжение в Украину в 2014 году началось именно с Крыма.

"Это был далеко не первый пункт в перечне ошибок российского государства по отношению к Украине, но первый судьбоносный для самой России. Именно из этого пункта последовали следующие не менее судьбоносные ошибки России, которые все вместе приведут к ее историческому ослаблению", – убежден президент.

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Темы: ЗеленскийКрымРосcиявойна
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