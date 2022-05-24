Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупантам придется уйти из Крыма – Зеленский

Катерина ТищенкоВторник, 24 мая 2022, 23:23
Оккупантам придется уйти из Крыма – Зеленский
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский отмечает, что России придется уйти из Крыма, а также со всех других оккупированных украинских территорий.

Источник: Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "Конечно, оккупантам придется уйти и из Крыма тоже. Как и из Херсона, Мелитополя, Энергодара, Мариуполя и всех других городов и общин, где они пока изображают хозяев. Хозяевами они там точно не будут".

Реклама:

Детали: Зеленский напомнил, что российское вторжение в Украину в 2014 году началось именно с Крыма.

"Это был далеко не первый пункт в перечне ошибок российского государства по отношению к Украине, но первый судьбоносный для самой России. Именно из этого пункта последовали следующие не менее судьбоносные ошибки России, которые все вместе приведут к ее историческому ослаблению", – убежден президент.

Темы: ЗеленскийКрымРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
Зеленский
Франция будет тренировать украинских пилотов – Зеленский
Зеленский призвал Раду принять законопроекты для открытия переговоров с ЕС
Зеленский объявил о решении заменить Резникова на Умерова: Нужны новые подходы
Последние новости
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
21:10
Кабмин увеличил компенсации за трудоустройство переселенцев
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
20:32
фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший
20:25
Правительство Польши инициирует ликвидацию госСМИ из-за отсутствия финансирования
20:21
Tesla может уступить мировое первенство по продажам электромобилей китайскому BYD
20:16
Камышин рассказал о "гибридных" системах ПВО, которые работают в Украине
20:07
фото В Греции делался пилот ВВС на глазах жены и детей
Все новости...
Реклама: