Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Залужний: Гаубиці Caesar вже на передовій, опанували за 2-3 години

Середа, 25 травня 2022, 00:03
Залужний: Гаубиці Caesar вже на передовій, опанували за 2-3 години
фото з Facebook Залужного

Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний опублікував фото наданих партнерами самохідних артилерійських установок "Caesar", які вже використовуються на передовій.

Джерело: Залужний у Facebook

 
всі фото з Facebook Залужного

Дослівно: "Гаубиці "Caesar" вже на передовій".

Реклама:

"Наші артилеристи швидко опанували нові САУ, фактично за 2-3 години.

Щиро вдячний партнерам за надану допомогу! Вона слугує наближенню нашої Перемоги".

 

Деталі: Як зазначив головнокомандувач, "Caesar" - це самохідна артилерійська установка нового покоління. Вона дає можливість уражати противника на віддаленні 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю. На цій відстані знаходиться артилерія, резерви, пункти управління противника. Їх знищення знижує наступальний потенціал ворога.

ВІДЕО ДНЯ
 

Ці САУ на колісному шасі, що робить їх мобільними і маневреними. Установка обладнана автоматизованою системою самоприв’язки і самонаведення на ціль. Має достатньо високу швидкострільність – 5 пострілів за хвилину, та високу кучність стрільби. Може використовувати декілька типів боєприпасів калібру 155 мм, які застосовуються у країнах НАТО.

 

"Caesar" забезпечує живучість екіпажу і комфортні умови роботи. Дає можливість діяти за принципом: вогонь – маневр – вогонь.

Що передувало: Франція надіслала українським силам самохідні артилерійські установки Caesar.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
Мелітополь: Військові РФ почали таксувати на машинах з позначкою "Z"
Зеленський прокоментував мовчазну підтримку Китаєм нападу РФ на Україну
Зведення Генштабу: Росіяни ведуть наступ в напрямку Сєвєродонецька
Росіяни вдарили чотирма крилатими ракетами по Запоріжжю, є загибла і поранені
Останні новини
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
Усі новини...
Реклама: