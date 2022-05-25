Залужний: Гаубиці Caesar вже на передовій, опанували за 2-3 години

Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний опублікував фото наданих партнерами самохідних артилерійських установок "Caesar", які вже використовуються на передовій.

Джерело: Залужний у Facebook

всі фото з Facebook Залужного

Дослівно: "Гаубиці "Caesar" вже на передовій".

"Наші артилеристи швидко опанували нові САУ, фактично за 2-3 години.

Щиро вдячний партнерам за надану допомогу! Вона слугує наближенню нашої Перемоги".

Деталі: Як зазначив головнокомандувач, "Caesar" - це самохідна артилерійська установка нового покоління. Вона дає можливість уражати противника на віддаленні 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю. На цій відстані знаходиться артилерія, резерви, пункти управління противника. Їх знищення знижує наступальний потенціал ворога.

Ці САУ на колісному шасі, що робить їх мобільними і маневреними. Установка обладнана автоматизованою системою самоприв’язки і самонаведення на ціль. Має достатньо високу швидкострільність – 5 пострілів за хвилину, та високу кучність стрільби. Може використовувати декілька типів боєприпасів калібру 155 мм, які застосовуються у країнах НАТО.

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"Caesar" забезпечує живучість екіпажу і комфортні умови роботи. Дає можливість діяти за принципом: вогонь – маневр – вогонь.

Що передувало: Франція надіслала українським силам самохідні артилерійські установки Caesar.