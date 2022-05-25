Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Залужный: Гаубицы Caesar уже на передовой, овладели за 2-3 часа

Среда, 25 мая 2022, 00:03
фото из Facebook Залужного

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный опубликовал фото предоставленных партнерами самоходных артиллерийских установок "Caesar", которые уже используются на передовой.

Источник: Залужный в Facebook

 
Все фото с Facebook Залужного

Дословно: "Гаубицы Caesar уже на передовой".

"Наши артиллеристы быстро овладели новыми САУ, фактически за 2-3 часа.

Искренне благодарен партнерам за оказанную помощь! Она служит приближению нашей Победы".

 

Детали: Как отметил главнокомандующий, Caesar – это самоходная артиллерийская установка нового поколения. Она дает возможность поражать противника на расстоянии 20 км и более от линии фронта с высокой точностью. На этом расстоянии находится артиллерия, резервы, пункты управления противника. Их уничтожение снижает наступательный потенциал врага.

 

Эти САУ на колесном шасси, что делает их мобильными и маневренными. Установка оснащена автоматизированной системой самопривязки и самонаведения на цель. Имеет достаточно высокую скорострельность – 5 выстрелов в минуту и ​​высокую кучность стрельбы. Может использоваться несколько типов боеприпасов калибра 155 мм, применяемых в странах НАТО.

ВИДЕО ДНЯ
 

Caesar обеспечивает живучесть экипажа и комфортные условия работы. Позволяет действовать по принципу: огонь – маневр – огонь.

Что предшествовало: Франция отправила украинским силам самоходные артиллерийские установки Caesar.

Главное сегодня

СБУ вызывает на допрос Яценюка, Турчинова, Авакова по делу "Медведчука-Порошенко"

Литва предоставит Украине БТР М113, военные грузовики и внедорожники

Зеленский о позиции Венгрии в отношении нефти: как-то не так они видят мир

Командиру "Азова" удалось поговорить с женой

Сводка Генштаба: Россияне ведут наступление в направлении Северодонецка

Турция анонсировала новую операцию на сирийской границе, США обеспокоены

Все новости...
Мелитополь: Военные РФ начали таксовать на машинах с отметкой "Z"
Зеленский прокомментировал молчаливую поддержку Китаем нападения РФ на Украину
Сводка Генштаба: Россияне ведут наступление в направлении Северодонецка
Россияне ударили четырьмя крылатыми ракетами по Запорожью, одну удалось сбить
Последние новости
12:39
Россияне разрушили почти половину дорог на Харьковщине – автодор
12:33
СБУ вызывает на допрос Яценюка, Турчинова, Авакова по делу "Медведчука-Порошенко"
12:30
Правительство Британии приняло решение о продаже "Челси" Абрамовича
12:21
Продовольственный шантаж: Кремль хочет обменять коридор для экспорта зерна на снятие санкций
12:13
Стоимость замороженных ЕС активов российских олигархов уже около 10 млрд евро – немецкие СМИ
11:50
В РФ ожидают падения экспорта труб более чем на 30%
11:46
Украинцы могут получить бесплатную медпомощь на "горячей линии" Минздрава
11:42
Луганщина осталась без газа – Гайдай
11:36
Литва предоставит Украине БТР М113, военные грузовики и внедорожники
11:18
"Разговоры об обмене преждевременны": в РФ хотят приговора бойцам с "Азовстали"
Все новости...