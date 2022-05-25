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Залужный: Гаубицы Caesar уже на передовой, овладели за 2-3 часа

Среда, 25 мая 2022, 00:03
Залужный: Гаубицы Caesar уже на передовой, овладели за 2-3 часа
фото из Facebook Залужного

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный опубликовал фото предоставленных партнерами самоходных артиллерийских установок "Caesar", которые уже используются на передовой.

Источник: Залужный в Facebook

 
Все фото с Facebook Залужного

Дословно: "Гаубицы Caesar уже на передовой".

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"Наши артиллеристы быстро овладели новыми САУ, фактически за 2-3 часа.

Искренне благодарен партнерам за оказанную помощь! Она служит приближению нашей Победы".

 

Детали: Как отметил главнокомандующий, Caesar – это самоходная артиллерийская установка нового поколения. Она дает возможность поражать противника на расстоянии 20 км и более от линии фронта с высокой точностью. На этом расстоянии находится артиллерия, резервы, пункты управления противника. Их уничтожение снижает наступательный потенциал врага.

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Эти САУ на колесном шасси, что делает их мобильными и маневренными. Установка оснащена автоматизированной системой самопривязки и самонаведения на цель. Имеет достаточно высокую скорострельность – 5 выстрелов в минуту и ​​высокую кучность стрельбы. Может использоваться несколько типов боеприпасов калибра 155 мм, применяемых в странах НАТО.

 

Caesar обеспечивает живучесть экипажа и комфортные условия работы. Позволяет действовать по принципу: огонь – маневр – огонь.

Что предшествовало: Франция отправила украинским силам самоходные артиллерийские установки Caesar.

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