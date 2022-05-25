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Школьник открыл огонь в начальной школе в США, более 20 погибших

Анастасия КалатурСреда, 25 мая 2022, 00:45
Школьник открыл огонь в начальной школе в США, более 20 погибших
ФОТО: GETTY

19 детей и 2 взрослых погибли в результате стрельбы в начальной школе Робба в городе Ювальд (Техас, США).

Источник: The Daily BeastTIMENYT,  ABC со ссылкой на губернатора Техаса Грега Эбботта, The Guardian

Детали: Стрелок – 18-летний ученик средней школы Ювальда Сальвадор Рамос, он мертв. Как полагают, он был убит офицером.

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У Рамоса был пистолет и, вероятно, винтовка. Как сообщается, он купил их на день рождения.

Кроме того, ранены.

По словам Эбботта, среди раненых было двое полицейских, прибывших на место происшествия.

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Как отмечается, Сальвадор Рамос застрелил свою бабушку, прежде чем войти в школу.

Обновлено. Сначала сообщалось о по меньшей мере 15 погибших, однако впоследствии стало известно, что погибли 19 детей и двое взрослых.

Президент США Джо Байден обратился к нации и призвал молиться за жертв и противостоять оружейному лобби.

Как сообщается, 89% учеников школы Робба — латиноамериканцы. Там около 500 учащихся. Через два дня у них должны были начаться каникулы.

Стрельба в Ювальде означает, что три из десяти самых смертоносных школьных стрельб в США произошли именно в Техасе. Также к числу наиболее жестоких относятся стрельбы в Техасском университете в Остине в 1966 году и в средней школе Санта-Фе в 2018 году.

Количество убийств с применением огнестрельного оружия в США является самым высоким в развитых странах мира.

Темы: США
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