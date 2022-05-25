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Школьник открыл огонь в начальной школе в США, более 20 погибших

Анастасия КалатурСреда, 25 мая 2022, 00:45
ФОТО: GETTY

19 детей и 2 взрослых погибли в результате стрельбы в начальной школе Робба в городе Ювальд (Техас, США).

Источник: The Daily BeastTIMENYT,  ABC со ссылкой на губернатора Техаса Грега Эбботта, The Guardian

Детали: Стрелок – 18-летний ученик средней школы Ювальда Сальвадор Рамос, он мертв. Как полагают, он был убит офицером.

У Рамоса был пистолет и, вероятно, винтовка. Как сообщается, он купил их на день рождения.

Кроме того, ранены.

По словам Эбботта, среди раненых было двое полицейских, прибывших на место происшествия.

Как отмечается, Сальвадор Рамос застрелил свою бабушку, прежде чем войти в школу.

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Обновлено. Сначала сообщалось о по меньшей мере 15 погибших, однако впоследствии стало известно, что погибли 19 детей и двое взрослых.

Президент США Джо Байден обратился к нации и призвал молиться за жертв и противостоять оружейному лобби.

Как сообщается, 89% учеников школы Робба — латиноамериканцы. Там около 500 учащихся. Через два дня у них должны были начаться каникулы.

Стрельба в Ювальде означает, что три из десяти самых смертоносных школьных стрельб в США произошли именно в Техасе. Также к числу наиболее жестоких относятся стрельбы в Техасском университете в Остине в 1966 году и в средней школе Санта-Фе в 2018 году.

Количество убийств с применением огнестрельного оружия в США является самым высоким в развитых странах мира.

Темы: США
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