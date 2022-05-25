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КНДР запустила три баллистические ракеты на фоне визита Байдена в Азию

Анастасия КалатурСреда, 25 мая 2022, 01:30
КНДР запустила три баллистические ракеты на фоне визита Байдена в Азию
ФОТО: GETTY

Северная Корея запустила три баллистических ракеты у своего восточного побережья.

Источник: Reuters со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи и береговую охрану Японии, японская телекомпания NHK

Детали: Запуск состоялся через несколько часов после того, как президент США Джо Байден покинул Японию после своей первой поездки в Азию как президент.

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Береговая охрана Японии также сообщила о как минимум двух пусках, а  NHK заявила, что ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Ранее официальные лица США и Южной Кореи предупредили, что Северная Корея, похоже, готова к испытанию оружия во время визита Байдена.

В минувшие выходные в Сеуле Байден и его южнокорейский коллега Юн Сок Ель договорились провести более масштабные военные учения и, если необходимо, развернуть больше американских стратегических сил, чтобы сдерживать  все усиливающиеся испытания оружия Северной Кореей. Они также предложили отправить вакцины от COVID-19 в Северную Корею, поскольку там вспышка коронавируса.

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Темы: Северная КореяБайден
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