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Канадська міністр: Дзвонять підсанкційні російські олігархи, незадоволені

Анастасія КалатурСереда, 25 травня 2022, 03:30

Міністру фінансів Канади Христі Фріланд дзвонять не задоволені західними санкціями російські  олігархи.

Джерело: Фріланд  на останній зустрічі міністрів фінансів G7, яку цитує Handelsblatt, "Укрінформ"

Деталі: Зазначається, що олігархи незадоволені "не лише через незручності обмежень на поїздки та заморозку активів", а й тим, що вони "не можуть дистанціюватися від вторгнення (РФ  - ред.) через загрозу репресій з боку Кремля".

Група великих російських бізнесменів, які потрапили під міжнародні санкції, запропонувала пожертвувати значну частину свого статку на відновлення України в обмін на зняття персональних обмежень.

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Теми: КанадасанкціїРосія
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