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Канадский министр: Звонят подсанкционные российские олигархи, недовольные

Анастасия КалатурСреда, 25 мая 2022, 03:30

Министру финансов Канады Христе Фриланд звонят недовольные западными санкциями российские олигархи.

Источник: Фриланд на последней встрече министров финансов G7, которую цитирует Handelsblatt, "Укринформ"

Детали: Отмечается, что олигархи недовольны "не только из-за неудобств ограничений на поездки и заморозки активов", но и тем, что они "не могут дистанцироваться от вторжения (РФ - ред.) из-за угроз репрессий со стороны Кремля".

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Группа крупных российских бизнесменов, попавших под международные санкции, предложила пожертвовать значительную часть своего состояния на восстановление Украины в обмен на снятие персональных ограничений.

Темы: КанадасанкцииРосcия
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