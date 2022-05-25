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ISW: Росіяни стягують сили на Луганщину з кількох напрямків

Анастасія КалатурСереда, 25 травня 2022, 04:20

Росіяни спрямовують значну кількість своїх військ, артилерії та авіації для боїв у Луганській області.

Джерело: американський Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Зазначається, що росіяни відтягують необхідні ресурси від Ізюма, Харкова, Донецька та Запоріжжя.

Російські сили, ймовірно, намагаються одночасного оточити кілька невеликих осередків українських сил у Донецькій та Луганській областях: ширший район Сєвєродонецька (включаючи Рубіжне та Лисичанськ), Бахмут-Лисичанськ, навколо Золотого (на північний схід від Попасної) та в Авдіївці.

Російські війська минулого тижня просувалися вперед більше, ніж протягом решти травня, але ці просування залишаються повільними, обмежуються меншими цілями, ніж припускав Кремль, і стикаються з обороною українців.

ISW зазначає, що ці досягнення росіян не є великим проривом.

Крім того, російські війська, ймовірно, зіштовхнуться із затяжними міськими боями, якщо вони  оточать Сєвєродонецьк (а також інші великі міста, такі як Бахмут).

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Теми: Луганська областьвійна
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