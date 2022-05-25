ISW: Россияне стягивают силы на Луганщину с нескольких направлений

Россияне направляют большое количество своих войск, артиллерии и авиации для боев в Луганской области.

Источник: американский Институт изучения войны (ISW)

Детали: Отмечается, что россияне оттягивают необходимые ресурсы от Изюма, Харькова, Донецка и Запорожья.

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Российские силы, вероятно, пытаются одновременно окружить несколько небольших ячеек украинских сил в Донецкой и Луганской областях: более широкий район Северодонецка (включая Рубежное и Лисичанск), Бахмут-Лисичанск, вокруг Золотого (к северо-востоку от Попасной) и в Авдеевке.

Российские войска на прошлой неделе продвигались вперед больше, чем в течение оставшегося мая, но эти продвижения остаются медленными, ограничиваются меньшими целями, чем предполагал Кремль, и сталкиваются с обороной украинцев.

ISW отмечает, что эти достижения россиян не являются большим прорывом.

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Кроме того, российские войска, вероятно, столкнутся с затяжными городскими боями, если они окружят Северодонецк (а также другие крупные города, такие как Бахмут).