Миколаївська область: Вдягнуті в форму ЗСУ росіяни намагалися захопити пост

На Миколаївщині росіяни переодягнулися в форму ЗСУ і намагалися захопити спостережний пост.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "На північному сході Миколаївщини, в напрямку Кривого Рогу відбулось бойове зіткнення нашого підрозділу із специфічною групою ворожих сил. Противник за підтримки двох бойових броньованих машин "Тигр" під прикриттям мінометного вогню намагався захопити наш спостережний пост. При цьому, на рашистах був військовий однострій ЗСУ.

Атаку було відбито, ворог ретирувався, полишивши чотирьох своїх назавжди".