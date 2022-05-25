Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Миколаївська область: Вдягнуті в форму ЗСУ росіяни намагалися захопити пост

Анастасія КалатурСереда, 25 травня 2022, 05:03

На Миколаївщині  росіяни переодягнулися в форму ЗСУ і намагалися захопити спостережний пост.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно:  "На північному сході Миколаївщини, в напрямку Кривого Рогу відбулось бойове зіткнення нашого підрозділу із специфічною групою ворожих сил. Противник за підтримки двох бойових броньованих машин "Тигр" під прикриттям мінометного вогню намагався захопити наш спостережний пост. При цьому, на рашистах був військовий однострій ЗСУ.

Атаку було відбито, ворог ретирувався, полишивши чотирьох своїх назавжди".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Миколаївська областьвійна
Головне сьогодні

Окуповано 95% Луганщини, ситуація на Донбасі надзвичайно погана – Гайдай

Зеленський підтримав петицію про візовий режим з РФ і дав доручення уряду

фото, відеоЖурналісти знайшли фото гауляйтера Херсона та його втечі з Києва – Bihus.Info

Російські окупанти намагаються наступати в напрямку Бахмута і Лимана на Донбасі – Генштаб

фотоВ окупованому Севастополі на субмарини РФ завантажують ракети "Калібр" – ЗМІ

Над Дніпропетровщиною "приземлили" російський дрон: 11-й за добу – голова ОВА

Усі новини...
Миколаївська область
Окупанти обстріляли Миколаївщину: 15 поранених
Обстріли Миколаївщини: поранені 9 людей, усі в лікарні
Регіони: Бахмут обстрілюють ракетами з літаків, значні руйнування
Останні новини
21:23
Шмигаль назвав кількість заводів, які напряму постраждали від війни
21:23
У Лисичанську у братській могилі поховано 150 людей – Гайдай
21:22
Україна зможе транспортувати пальне з інших країн через "трубу Медведчука"
21:22
ЄС, США та Британія створили групу для координації зусиль із розслідування воєнних злочинів РФ
21:20
Уряд проситиме, щоб партнери давали держгаратії місцевим компаніям для інвестицій в Україну
21:18
ФОТОУ Херсоні окупанти знищили пам’ятник прикордонникам
21:06
Джавеліна – не Свята: Рада Церков висловилась проти нового муралу в Києві
20:54
Окуповано 95% Луганщини, ситуація на Донбасі надзвичайно погана – Гайдай
20:42
Принц Чарльз навідався до українських біженців у Румунії
20:36
Швейцарія має намір заарештувати активи Іванющенка на $104 млн
Усі новини...