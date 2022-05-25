Николаевская область: Одетые в форму ВСУ россияне пытались захватить пост

В Николаевской области россияне переоделись в форму ВСУ и пытались захватить наблюдательный пост.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "На северо-востоке Николаевщины, в направлении Кривого Рога произошло боевое столкновение нашего подразделения со специфической группой вражеских сил. Противник при поддержке двух боевых бронированных машин "Тигр" под прикрытием минометного огня пытался захватить наш наблюдательный пост. При этом, на рашистах была форма ВСУ.

Атак был отбит, враг ретировался, оставив четырех своих навсегда".