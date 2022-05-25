Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Мелітополь: Військові РФ почали таксувати на машинах з позначкою "Z"

Анастасія КалатурСереда, 25 травня 2022, 05:30

Росіяни в окупованому Мелітополі почали таксувати на своїх мічених літерою Z машинах.

Джерело: Запорізька ОВА

Дослівно: "Мелітопольці повідомляють, що військові РФ почали на своїх мічених буквою Z авто таксувати".

Деталі: Крім того, зазначається, що в Мелітополі росіяни відключили стільниковий зв'язок, зокрема, через передислокацію військової техніки росіян: проспектом Мелітополя велика колона військової техніки пішла на Херсонський напрямок. Крім того, окупанти встановили в місті додатковий блокпост: виставили автоматників, військові машини та вибірково перевіряють авто.

У напрямку Криму з міста виїхало 15 зерновозів.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: МелітопольЗапоріжжяРосія
Головне сьогодні

Окуповано 95% Луганщини, ситуація на Донбасі надзвичайно погана – Гайдай

Зеленський підтримав петицію про візовий режим з РФ і дав доручення уряду

фото, відеоЖурналісти знайшли фото гауляйтера Херсона та його втечі з Києва – Bihus.Info

Російські окупанти намагаються наступати в напрямку Бахмута і Лимана на Донбасі – Генштаб

фотоВ окупованому Севастополі на субмарини РФ завантажують ракети "Калібр" – ЗМІ

Над Дніпропетровщиною "приземлили" російський дрон: 11-й за добу – голова ОВА

Усі новини...
Мелітополь
Окупанти вимагають хабарі з людей за виїзд з Мелітополя — ОВА
У Мелітополі окупанти роздають пенсіонерам рублі в обмін на персональні дані – ОВА
Біля російської комендатури в окупованому Мелітополі пролунав вибух – ОВА
Останні новини
21:23
Шмигаль назвав кількість заводів, які напряму постраждали від війни
21:23
відеоУ Лисичанську у братській могилі поховано 150 людей – Гайдай
21:22
Україна зможе транспортувати пальне з інших країн через "трубу Медведчука"
21:22
ЄС, США та Британія створили групу для координації зусиль із розслідування воєнних злочинів РФ
21:20
Уряд проситиме, щоб партнери давали держгаратії місцевим компаніям для інвестицій в Україну
21:18
ФОТОУ Херсоні окупанти знищили пам’ятник прикордонникам
21:06
Джавеліна – не Свята: Рада Церков висловилась проти нового муралу в Києві
20:54
Окуповано 95% Луганщини, ситуація на Донбасі надзвичайно погана – Гайдай
20:42
Принц Чарльз навідався до українських біженців у Румунії
20:36
Швейцарія має намір заарештувати активи Іванющенка на $104 млн
Усі новини...