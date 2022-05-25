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Мелитополь: Военные РФ начали таксовать на машинах с отметкой "Z"

Анастасия КалатурСреда, 25 мая 2022, 05:30

Россияне в оккупированном Мелитополе начали таксовать на своих меченных буквой Z машинах.

Источник: Запорожская ОВА

Дословно: "Мелитопольцы сообщают, что военные РФ начали на своих меченых буквой Z авто таксовать".

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Детали: Кроме того, отмечается, что в Мелитополе россияне отключили сотовую связь, в частности, из-за передислокации военной техники россиян: по проспекту Мелитополя большая колонна военной техники пошла на Херсонское направление. Кроме того, оккупанты установили в городе дополнительный блокпост: выставили автоматчиков, военные машины и выборочно проверяют авто.

В направлении Крыма из города выехало 15 зерновозов.

Темы: МелитопольЗапорожьеРосcия
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