Росіяни вдарили чотирма крилатими ракетами по Запоріжжю, є загибла і поранені
Середа, 25 травня 2022, 06:23
Російські війська запустили чотири крилаті ракети по Запоріжжю, одну збило ППО.
Джерело: Запорізька ОВА
Дослівно: "Сьогодні, 25 травня, о 05:13 російські війська запустили чотири крилаті ракети по Запоріжжю. Одну з них збило наша ППО.
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На даний час обстежується уражена територія і на місці події працюють відповідні служби".
Оновлення: Згодом Запорізька ОВА повідомила, що три ракети влучили у два райони міста Запоріжжя: гатили по цивільних об’єктах Шевченківського району та торговельному центру в Олександрівському районі.
У приватному секторі пошкоджено щонайменше 62 будинки.
ВІДЕО ДНЯ
Станом на 8-му ранку відомо про одну загиблу громадянку та трьох поранених.
УП, оновлено