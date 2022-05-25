Росіяни вдарили чотирма крилатими ракетами по Запоріжжю, є загибла і поранені

Російські війська запустили чотири крилаті ракети по Запоріжжю, одну збило ППО.

Джерело: Запорізька ОВА

Дослівно: "Сьогодні, 25 травня, о 05:13 російські війська запустили чотири крилаті ракети по Запоріжжю. Одну з них збило наша ППО.

На даний час обстежується уражена територія і на місці події працюють відповідні служби".

Оновлення: Згодом Запорізька ОВА повідомила, що три ракети влучили у два райони міста Запоріжжя: гатили по цивільних об’єктах Шевченківського району та торговельному центру в Олександрівському районі.

У приватному секторі пошкоджено щонайменше 62 будинки.

Станом на 8-му ранку відомо про одну загиблу громадянку та трьох поранених.