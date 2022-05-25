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Росіяни вдарили чотирма крилатими ракетами по Запоріжжю, є загибла і поранені

Анастасія Калатур, Олена РощінаСереда, 25 травня 2022, 06:23

Російські війська запустили чотири крилаті ракети по Запоріжжю, одну збило ППО.

Джерело: Запорізька ОВА 

Дослівно: "Сьогодні, 25 травня, о 05:13 російські війська запустили чотири крилаті ракети по Запоріжжю. Одну з них збило наша ППО.

На даний час обстежується уражена територія і на місці події працюють відповідні служби".

Оновлення: Згодом Запорізька ОВА повідомила, що три ракети влучили у два райони міста Запоріжжя: гатили по цивільних об’єктах Шевченківського району та торговельному центру в Олександрівському районі. 

У приватному секторі пошкоджено щонайменше 62 будинки.

Станом на 8-му ранку відомо про одну загиблу громадянку та трьох поранених.

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Теми: ЗапоріжжяРосія
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