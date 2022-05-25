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Россияне ударили четырьмя крылатыми ракетами по Запорожью, есть погибшая и раненые

Анастасия Калатур, Елена РощинаСреда, 25 мая 2022, 06:23

Российские войска запустили четыре крылатые ракеты по Запорожью, одну сбило ПВО.

Источник: Запорожская ОВА 

Дословно: "Сегодня, 25 мая, в 05:13 российские войска запустили четыре крылатые ракеты по Запорожью. Одну из них сбило наше ПВО.

В настоящее время обследуется пораженная территория и на месте происшествия работают соответствующие службы".

Обновление: Позже Запорожская ОВА сообщила, что три ракеты попали в два района Запорожья: били по гражданским объектам Шевченковского района и торговому центру в Александровском районе.

В частном секторе повреждено, по меньшей мере, 62 дома.

По состоянию на 8 утра известно об одной погибшей гражданке и троих раненых.

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Темы: ЗапорожьеРосcия
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