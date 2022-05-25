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Зведення Генштабу: Росіяни ведуть наступ в напрямку Сєвєродонецька

Анастасія КалатурСереда, 25 травня 2022, 06:50

Бойові дії тривають у напрямку Сєвєродонецька, росіяни ведуть наступ.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "На Сєвєродонецькому напрямку, за підтримки вогню артилерії, російські окупанти ведуть наступ у напрямку населеного пункту Сєвєродонецьк, бойові дії тривають".                             

Деталі: На Бахмутському напрямку противник вів наступ в районі Комишувахи, Яковлівки і Троїцького, успіху не мав, зазнав втрат.

На Волинському та Поліському напрямках до семи батальйонів ЗС Білорусі    продовжують виконувати завдання з посилення охорони білорусько-українського кордону. Досі є  загроза   ракетних та авіаційних ударів з Білорусі.

На Сіверському напрямку ворог продовжує посилювати прикриття ділянки українсько-російського кордону, обладнує опорні пункти в прикордонних районах на території Брянської області. Окупанти продовжували артилерійські та мінометні обстріли у Сумській області з території РФ.

На Харківському напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні   позицій. Обстріляв з артилерії цивільну інфраструктуру в районі   Рубіжного. Крім того, ворог знову спробував вести наступ у напрямку Тернової, успіху не мав.

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На Слов’янському напрямку вороги активних дій не проводили, зосередили   зусилля на утриманні позицій, розвідці та створенні умов для відновлення наступу. Зафіксовано обстріли із ствольної та реактивної артилерії, мінометів і танків в районі населених пунктів Святогірськ та Довгеньке. Також ворог завдав авіаційного удару в районі Байрака.

За підтримки артилерії та армійської авіації ворог безуспішно спробував взяти під контроль населений пункт Пасіка.

На Лиманському напрямку ворог активізував бойові дії. За артилерійської та авіаційної підтримки веде бій в районі   Лимана.

На Авдіївському напрямку ворог не припиняє мінометні та артилерійські обстріли наших позицій і цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Авдіївка, Піски, Мар’їнка, Оріхів та Новосілка. Застосував штурмову та армійську авіацію в районах Кам’янки, Авдіївки і Новомихайлівки.

На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив. Обстрілював  підрозділи наших військ та вів контрбатарейну боротьбу. Проводив заходи інженерного забезпечення основних шляхів сполучення та мостів.

Для ведення бою та поповнення значних втрат у живій силі та техніці на території України окупанти формують резервні підрозділи зі складу Південного військового округу.

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито дев’ять атак російських загарбників, знищено три танки, вісім артилерійських систем, вісімнадцять одиниць бойової броньованої техніки, спеціальний броньований автомобіль та одну одиницю іншої автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони на цьому напрямку знищили шість БпЛА типу "Орлан-10" та один оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс "ZALA".

Теми: РосіяГенштаб
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