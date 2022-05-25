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Сводка Генштаба: Россияне ведут наступление в направлении Северодонецка

Анастасия КалатурСреда, 25 мая 2022, 06:50

Боевые действия продолжаются в направлении Северодонецка, россияне ведут наступление.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "На Северодонецком направлении, при поддержке огня артиллерии, российские оккупанты ведут наступление в направлении населенного пункта Северодонецк, боевые действия продолжаются".

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Детали: На Бахмутском направлении противник вел наступление в районе Камышувахи, Яковлевки и Троицкого, успеха не имел, понес потери.

На Волынском и Полесском направлениях до семи батальонов ВС Беларуси продолжают выполнять задачи по усилению охраны белорусско-украинской границы. До сих пор есть угроза ракетных и авиационных ударов из Беларуси.

На Северском направлении враг продолжает усиливать прикрытие участка украинско-российской границы, оборудует опорные пункты в приграничных районах на территории Брянской области. Оккупанты продолжали артиллерийские и минометные обстрелы в Сумской области с территории РФ.

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На Харьковском направлении основные усилия противник сосредоточивает на удержании позиций. Обстрелял из артиллерии гражданскую инфраструктуру в районе Рубежного. Кроме того, враг снова попытался вести наступление в направлении Терновой, успеха не имел.

На Славянском направлении враги активных действий не проводили, сосредоточили усилия на удержании позиций, разведке и создании условий для возобновления наступления. Зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, минометов и танков в районе населенных пунктов Святогорск и Довгенькое. Также враг нанес авиационный удар в районе Байрака.

При поддержке артиллерии и армейской авиации враг безуспешно попытался взять под контроль населенный пункт Пасека.

На Лиманском направлении враг активизировал боевые действия. При артиллерийской и авиационной поддержке ведет бой в районе Лимана.

На Авдеевском направлении враг не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы наших позиций и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Авдеевка, Пески, Марьинка, Орехов и Новоселка. Применил штурмовую и армейскую авиацию в районах Каменки, Авдеевки и Новомихайловки.

На Южнобужском направлении противник активных боевых действий не проводил. Обстреливал подразделения наших войск и вел контрбатарейную борьбу. Проводил мероприятия по инженерному обеспечению основных путей сообщения и мостов.

Для ведения боя и восполнения значительных потерь в живой силе и технике на территории Украины оккупанты формируют резервные подразделения из состава Южного военного округа.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты девять атак российских захватчиков, уничтожены три танка, восемь артиллерийских систем, восемнадцать единиц боевой бронированной техники, специальный бронированный автомобиль и одна единица другой автомобильной техники. Подразделения противовоздушной обороны на этом направлении уничтожили шесть БПЛА типа "Орлан-10" и один оперативно тактический беспилотный авиационный комплекс "ZALA".

Темы: РосcияГенштаб
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