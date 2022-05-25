Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Схвалення Байдена впало до найнижчого показника за його президентства – Reuters

Олена РощінаСереда, 25 травня 2022, 07:41
Джо Байден, фото Білого дому

Рейтинг громадського схвалення президента США Джо Байдена впав цього тижня до 36%, що є найнижчим рівнем за час його президентства.

Джерело: "Reuters" із посиланням на опитування Reuters/Ipsos, оприлюднене 24 травня

Деталі: Дводенне національне опитування показало, що 59% американців не схвалюють роботу Байдена. Його загальне схвалення впало на 6 процентних пунктів з 42% минулого тижня.

Видання пов'язує це з тим, що американці постраждали від зростання інфляції.

Рейтинг схвалення Байдена був нижче 50% із серпня 2021 року, що викликає тривогу, що його Демократична партія на шляху до втрати контролю принаймні над однією палатою Конгресу на проміжних виборах 8 листопада.

На ознаку ослаблення ентузіазму серед демократів рейтинг схвалення Байдена в його власній партії впав до 72% з 76% попереднього тижня. 

Лише 10% республіканців схвалюють його роботу на посаді.

ВІДЕО ДНЯ

Незважаючи на низький загальний рейтинг схвалення Байдена, він залишається вищим, ніж у його попередника Дональда Трампа, чий рейтинг схвалення досяг 33% у грудні 2017 року.

Цього року Байдена супроводжував сплеск споживчих цін у США: вторгнення Росії в Україну сприяло зростанню цін на паливо, а глобальним ланцюгам поставок все ще перешкоджала пандемія Covid-19.

Довідка: Опитування Reuters і фахівця з досліджень світових ринків Ipsos проводиться онлайн англійською мовою по всій території Сполучених Штатів Америки. Останнє опитування зібрало відповіді загалом 1005 дорослих, у тому числі 456 демократів і 358 республіканців. Інтервал достовірності – 4 відсоткові пункти.

Теми: БайденСШАсоціологіяінфляція
Головне сьогодні

Генсек ООН визнав, що загроза ядерної війни стала реальною

Окуповано 95% Луганщини, ситуація на Донбасі надзвичайно погана – Гайдай

Зеленський підтримав петицію про візовий режим з РФ і дав доручення уряду

фото, відеоЖурналісти знайшли фото гауляйтера Херсона та його втечі з Києва – Bihus.Info

Російські окупанти намагаються наступати в напрямку Бахмута і Лимана на Донбасі – Генштаб

фотоВ окупованому Севастополі на субмарини РФ завантажують ракети "Калібр" – ЗМІ

Усі новини...
Байден
КНДР запустила три балістичні ракети на тлі візиту Байдена до Азії
Байден: війна в Україні є глобальною проблемою
Байден готовий застосувати військову силу у разі нападу Китаю на Тайвань
Останні новини
23:23
Українські винищувачі збили 2 крилаті російські ракети
23:11
Стрілянина у Харкові: троє вбитих, один з них – у військовій формі
23:04
фотоCharlie Hebdo випустив "український" номер - гроші від нього будуть передані ЗСУ
22:57
Ахметов: Дії Росії в Україні — це геноцид та воєнні злочини
22:50
Парламент Словенії обрав нового прем'єра
22:49
Майбутнє "труби Медведчука", держава забрала облгази: економічні підсумки дня
22:36
На Донбасі РФ активно атакує, 10 нападів відбито – зведення штабу ООС
22:20
Змінюються правила видачі безкоштовних квитків для поїздок Польщею
22:17
Анкара заявила про позитивні зрушення з боку Фінляндії і Швеції
22:10
Російського військового у Ростовській області відправили до в'язниці за "роботу на Україну"
Усі новини...