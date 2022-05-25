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Схвалення Байдена впало до найнижчого показника за його президентства – Reuters

Олена РощінаСереда, 25 травня 2022, 07:41
Схвалення Байдена впало до найнижчого показника за його президентства – Reuters
Джо Байден, фото Білого дому

Рейтинг громадського схвалення президента США Джо Байдена впав цього тижня до 36%, що є найнижчим рівнем за час його президентства.

Джерело: "Reuters" із посиланням на опитування Reuters/Ipsos, оприлюднене 24 травня

Деталі: Дводенне національне опитування показало, що 59% американців не схвалюють роботу Байдена. Його загальне схвалення впало на 6 процентних пунктів з 42% минулого тижня.

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Видання пов'язує це з тим, що американці постраждали від зростання інфляції.

Рейтинг схвалення Байдена був нижче 50% із серпня 2021 року, що викликає тривогу, що його Демократична партія на шляху до втрати контролю принаймні над однією палатою Конгресу на проміжних виборах 8 листопада.

На ознаку ослаблення ентузіазму серед демократів рейтинг схвалення Байдена в його власній партії впав до 72% з 76% попереднього тижня. 

ВІДЕО ДНЯ

Лише 10% республіканців схвалюють його роботу на посаді.

Незважаючи на низький загальний рейтинг схвалення Байдена, він залишається вищим, ніж у його попередника Дональда Трампа, чий рейтинг схвалення досяг 33% у грудні 2017 року.

Цього року Байдена супроводжував сплеск споживчих цін у США: вторгнення Росії в Україну сприяло зростанню цін на паливо, а глобальним ланцюгам поставок все ще перешкоджала пандемія Covid-19.

Довідка: Опитування Reuters і фахівця з досліджень світових ринків Ipsos проводиться онлайн англійською мовою по всій території Сполучених Штатів Америки. Останнє опитування зібрало відповіді загалом 1005 дорослих, у тому числі 456 демократів і 358 республіканців. Інтервал достовірності – 4 відсоткові пункти.

Теми: БайденСШАсоціологіяінфляція
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