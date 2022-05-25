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Одобрение Байдена упало до наинизшего показателя за его президентства – Reuters

Елена РощинаСреда, 25 мая 2022, 07:41
Одобрение Байдена упало до наинизшего показателя за его президентства – Reuters
Джо Байден, фото Белого дома

Рейтинг общественного одобрения президента США Джо Байдена упал на этой неделе до 36%, что является самым низким уровнем за время его президентства.

Источник: "Reuters" со ссылкой на опрос Reuters/Ipsos, обнародованный 24 мая

Детали: Двухдневный национальный опрос показал, что 59% американцев не одобряют работу Байдена. Его общее одобрение упало на 6 процентных пунктов с 42% на прошлой неделе.

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Издание связывает это с тем, что американцы пострадали от роста инфляции.

Рейтинг одобрения Байдена был ниже 50% с августа 2021 года, что вызывает тревогу, что Демократическая партия на пути к потере контроля по крайней мере над одной палатой Конгресса на промежуточных выборах 8 ноября.

Как признак ослабления энтузиазма среди демократов рейтинг одобрения Байдена в его собственной партии упал до 72% с 76% на прошлой неделе.

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Лишь 10% республиканцев одобряют его работу на должности.

Несмотря на низкий общий рейтинг одобрения Байдена, он остается выше, чем у его предшественника Дональда Трампа, рейтинг одобрения которого достиг 33% в декабре 2017 года.

В этом году Байдена сопровождал всплеск потребительских цен в США: вторжение России в Украину способствовало росту цен на топливо, а глобальным цепочкам поставок все еще препятствовала пандемия Covid-19.

Справка: Опрос Reuters и специалиста по исследованиям мировых рынков Ipsos проводится онлайн на английском языке по всей территории Соединенных Штатов Америки. Последний опрос собрал ответы в общей сложности 1005 взрослых, в том числе 456 демократов и 358 республиканцев. Интервал достоверности – 4 процентных пункта.

Темы: БайденСШАсоциологияинфляция
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