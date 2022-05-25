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Ворог наніс три ракетні удари по Кривому Рогу: пошкоджене підприємство

Ірина БалачукСереда, 25 травня 2022, 08:16
Фото з You Tube Кривий Ріг моє місто

Вранці 25 травня російські окупант и нанесли три ракетні удари по місту Кривий Ріг у Дніпропетровській області, пошкоджено промислове підприємство.

Джерело: голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram 

Пряма мова Резніченка: "Ніч знову була суцільною повітряною тривогою. На ранок ворог наніс три ракетні удари по Кривому Рогу. Поцілили у промислове підприємство. Серйозні руйнування".

Деталі: За словами голови ОВА, інформація про постраждалих уточнюється.

Крім того, у Криворізькому районі окупанти знову обстріляли з "Ураганів" Широківську та Апостолівську громади.

Людей не зачепило. Місто Апостолове частково без світла.

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Теми: Кривий Рігвійна
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