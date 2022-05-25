Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ворог наніс три ракетні удари по Кривому Рогу: пошкоджене підприємство

Ірина БалачукСереда, 25 травня 2022, 08:16
Ворог наніс три ракетні удари по Кривому Рогу: пошкоджене підприємство
Фото з You Tube Кривий Ріг моє місто

Вранці 25 травня російські окупант и нанесли три ракетні удари по місту Кривий Ріг у Дніпропетровській області, пошкоджено промислове підприємство.

Джерело: голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram 

Пряма мова Резніченка: "Ніч знову була суцільною повітряною тривогою. На ранок ворог наніс три ракетні удари по Кривому Рогу. Поцілили у промислове підприємство. Серйозні руйнування".

Реклама:

Деталі: За словами голови ОВА, інформація про постраждалих уточнюється.

Крім того, у Криворізькому районі окупанти знову обстріляли з "Ураганів" Широківську та Апостолівську громади.

Людей не зачепило. Місто Апостолове частково без світла.

Теми: Кривий Рігвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
Кривий Ріг
Росіяни атакували ракетами Кривий Ріг
"ДТЕК" відновив електропостачання після ракетного удару по Кривому Рогу
Росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу: постраждав чоловік, пошкоджено 20 будинків
Останні новини
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
Усі новини...
Реклама: