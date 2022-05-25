Ворог наніс три ракетні удари по Кривому Рогу: пошкоджене підприємство
Середа, 25 травня 2022, 08:16
Вранці 25 травня російські окупант и нанесли три ракетні удари по місту Кривий Ріг у Дніпропетровській області, пошкоджено промислове підприємство.
Джерело: голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram
Пряма мова Резніченка: "Ніч знову була суцільною повітряною тривогою. На ранок ворог наніс три ракетні удари по Кривому Рогу. Поцілили у промислове підприємство. Серйозні руйнування".
Реклама:
Деталі: За словами голови ОВА, інформація про постраждалих уточнюється.
Крім того, у Криворізькому районі окупанти знову обстріляли з "Ураганів" Широківську та Апостолівську громади.
Людей не зачепило. Місто Апостолове частково без світла.