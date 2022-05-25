Враг нанес три ракетных удара по Кривому Рогу: повреждено предприятие
Среда, 25 мая 2022, 08:16
Утром 25 мая российские оккупанты нанесли три ракетных удара по городу Кривой Рог в Днепропетровской области, повреждено промышленное предприятие.
Источник: глава областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram
Прямая речь Резниченко: "Ночь снова была сплошной воздушной тревогой. Наутро враг нанес три ракетных удара по Кривому Рогу. Попали в промышленное предприятие. Серьезные разрушения".
Детали: По словам главы ОВА, информация о пострадавших уточняется.
Кроме того, в Криворожском районе оккупанты снова обстреляли из "Ураганов" Широковскую и Апостоловскую общины.
Люди не пострадали. Город Апостолово частично без света.