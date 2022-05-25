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Враг нанес три ракетных удара по Кривому Рогу: повреждено предприятие

Ирина БалачукСреда, 25 мая 2022, 08:16
Фото из You Tube Кривой Рог мой город

Утром 25 мая российские оккупанты нанесли три ракетных удара по городу Кривой Рог в Днепропетровской области, повреждено промышленное предприятие.

Источник: глава областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Ночь снова была сплошной воздушной тревогой. Наутро враг нанес три ракетных удара по Кривому Рогу. Попали в промышленное предприятие. Серьезные разрушения".

Детали: По словам главы ОВА, информация о пострадавших уточняется.

Кроме того, в Криворожском районе оккупанты снова обстреляли из "Ураганов" Широковскую и Апостоловскую общины.

Люди не пострадали. Город Апостолово частично без света.

Темы: Кривой Рогвойна
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