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Шахраї виманюють гроші у родичів полонених чи зниклих безвісти захисників – Генштаб

Ірина БалачукСереда, 25 травня 2022, 08:48
Шахраї виманюють гроші у родичів полонених чи зниклих безвісти захисників – Генштаб
Фото pixabay.com

Генеральний штаб ЗСУ попереджає про новий вид шахрайства – зловмисники наживаються на родичах військовослужбовців, які потрапили у полон чи вважаються зниклими безвісти.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Дослівно Генштаб: "Уваг! Шахраї! Користуючись емоційним станом рідних та близьких, зловмисники телефонують з прихованих номерів та пропонують за грошову винагороду надати інформацію про військового та сприяти визволенню з полону. Також шахраї намагаються, нібито з метою уточнення, дізнатися особисті дані українських захисників".

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Деталі: У Генштабі наголосили, що представники Збройних Сил України або інших органів військового управління чи державних установ не збирають коштів та не звільняють з полону шляхом викупу.

Повідомляється, що питання звільнення військовополонених перебувають у виключній компетенції органів державної влади. І для цього жодних грошей з членів сімей та близьких не збирають.

Теми: Українавійнаполонені
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