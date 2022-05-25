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Мошенники выманивают деньги у родственников пленных или пропавших без вести защитников – Генштаб

Ирина БалачукСреда, 25 мая 2022, 08:48
Фото pixabay.com

Генеральный штаб ВСУ предупреждает о новом виде мошенничества – злоумышленники наживаются на родственниках военнослужащих, попавших в плен или считающихся пропавшими без вести.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Дословно Генштаб: "Внимание! Мошенники! Пользуясь эмоциональным состоянием родных и близких, злоумышленники звонят по телефону из скрытых номеров и предлагают за денежное вознаграждение предоставить информацию о военном и способствовать освобождению из плена. Также мошенники пытаются якобы с целью уточнения узнать личные данные украинских защитников".

Детали: В Генштабе подчеркнули, что представители Вооруженных Сил Украины или других органов военного управления или государственных учреждений не собирают средства и не освобождают из плена путем выкупа.

Сообщается, что вопросы освобождения военнопленных находятся в исключительной компетенции органов государственной власти. И для этого никаких денег с членов семей и близких не собирают.

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Темы: Украинавойнапленные
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