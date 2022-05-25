Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Мошенники выманивают деньги у родственников пленных или пропавших без вести защитников – Генштаб

Ирина БалачукСреда, 25 мая 2022, 08:48
Мошенники выманивают деньги у родственников пленных или пропавших без вести защитников – Генштаб
Фото pixabay.com

Генеральный штаб ВСУ предупреждает о новом виде мошенничества – злоумышленники наживаются на родственниках военнослужащих, попавших в плен или считающихся пропавшими без вести.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Дословно Генштаб: "Внимание! Мошенники! Пользуясь эмоциональным состоянием родных и близких, злоумышленники звонят по телефону из скрытых номеров и предлагают за денежное вознаграждение предоставить информацию о военном и способствовать освобождению из плена. Также мошенники пытаются якобы с целью уточнения узнать личные данные украинских защитников".

Реклама:

Детали: В Генштабе подчеркнули, что представители Вооруженных Сил Украины или других органов военного управления или государственных учреждений не собирают средства и не освобождают из плена путем выкупа.

Сообщается, что вопросы освобождения военнопленных находятся в исключительной компетенции органов государственной власти. И для этого никаких денег с членов семей и близких не собирают.

Темы: Украинавойнапленные
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
Украина
Британская разведка: Россия вынуждена усиливать ПВО на аэродромах после последней атаки дронов
Пираты XXI века в Черном море. Что собой представляет ЧФ России и чего от него ждать
Amazon продлил льготные условия для украинских продавцов еще на год
Последние новости
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
21:10
Кабмин увеличил компенсации за трудоустройство переселенцев
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
20:32
фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший
20:25
Правительство Польши инициирует ликвидацию госСМИ из-за отсутствия финансирования
20:21
Tesla может уступить мировое первенство по продажам электромобилей китайскому BYD
20:16
Камышин рассказал о "гибридных" системах ПВО, которые работают в Украине
20:07
фото В Греции делался пилот ВВС на глазах жены и детей
Все новости...
Реклама: