Кулеба: навряд чи Заходу вистачить мужності зняти морську блокаду РФ силою

Глава МЗС України Дмитро Кулеба не вірить у те, що країни Заходу можуть силовим шляхом вирішити питання морської блокади РФ.

Про це він сказав під час Українського сніданку у Давосі, повідомляє "Європейська правда".

Кулеба відповідав на запитання про те, чи можуть країни Заходу організувати військовий конвой для супроводу кораблів у Чорному морі.

"Якщо НАТО не закрило небо над Україною у найтрагічніші моменти війни, то чому ж вони зараз розкриють Чорне море, щоб можна було безперешкодно експортувати з України сільськогосподарську продукцію? Я всім серцем буду вітати таке рішення, але я не думаю, що буде достатньо сил і достатньо мужності в західних і інших країн, щоб знайти силовий розв'язок цього питання", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що навіть якщо вдасться досягти домовленостей з РФ щодо відкриття доступу до українських портів, проблема у тому, що Росії не можна довіряти.

"Навіть якщо вони підпишуть якій гарантії безперешкодного проходу - це не означає, що він буде наданий. Будь-якої миті вони можуть порушити угоду, щойно її досягнуть", - зауважив міністр.

Глава МЗС Литви у понеділок на зустрічі з британською колегою Ліз Трасс запропонував створення військово-морської коаліції для зняття російської блокади з українського експорту зерна через Чорне море.

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Велика Британія заявила, не планує відправляти військові кораблі Королівського флоту в Чорне море, щоб допомогти експортувати продовольство з України.