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Кулеба: вряд ли Западу хватит мужества снять морскую блокаду РФ силой

"Европейская правда"Среда, 25 мая 2022, 09:12

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не верит в то, что страны Запада могут силовым путем решить вопрос морской блокады РФ.

Об этом он сказал во время Украинского завтрака в Давосе, сообщает "Европейская правда".

Кулеба отвечал на вопрос о том, могут ли страны Запада организовать военный конвой для сопровождения кораблей в Черном море.

"Если НАТО не закрыло небо над Украиной в самые трагические моменты войны, то почему они сейчас откроют Черное море, чтобы можно было беспрепятственно экспортировать из Украины сельскохозяйственную продукцию? Я всем сердцем буду приветствовать такое решение, но я не думаю, что будет достаточно сил и достаточно мужества у западных и других стран, чтобы найти силовое решение этого вопроса", - сказал Кулеба.

Он отметил, что даже если удастся достичь договоренностей с РФ по открытию доступа к украинским портам, проблема в том, что России нельзя доверять.

"Даже если они подпишут какие-то гарантии беспрепятственного прохода - это не значит, что он будет предоставлен. В любой момент они могут нарушить соглашение, как только его достигнут", - заметил министр.

Глава МИД Литвы в понедельник на встрече с британской коллегой Лиз Трасс предложил создание военно-морской коалиции для снятия российской блокады с украинского экспорта зерна через Черное море.

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Великобритания заявила, что не планирует отправлять военные корабли Королевского флота в Черное море, чтобы помочь экспортировать продовольствие из Украины.

Темы: МИДКулеба Дмитрий
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