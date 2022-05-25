Захисники уже демілітаризували Росію на 206 літаків, 1 305 танків та 112 крилатих ракет

На фото українські захисники. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія продовжує нести втрати у загарбницькій війні проти України – за 91 день протистояння захисники знищили 29 450 окупантів і тисячі одиниць військової техніки загарбників.

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.05 орієнтовно склали:

особового складу – близько 29 450 (+100) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 305 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 3 213 (+19) од,

артилерійських систем – 606 (+0) од,

РСЗВ – 201 (+0) од,

засобів ППО – 93 (+0) од,

літаків – 206 (+1) од,

гелікоптерів – 170 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 491 (+11) од,

крилатих ракет – 112 (+0) од,

кораблів/катерів – 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 217 (+5) од,

спеціальної техніки – 44 (+1).

Найбільші втрати противника минулої доби були на Лиманському напрямку.