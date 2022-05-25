Захисники уже демілітаризували Росію на 206 літаків, 1 305 танків та 112 крилатих ракет
Середа, 25 травня 2022, 10:00
Росія продовжує нести втрати у загарбницькій війні проти України – за 91 день протистояння захисники знищили 29 450 окупантів і тисячі одиниць військової техніки загарбників.
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.05 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 29 450 (+100) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 305 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 213 (+19) од,
- артилерійських систем – 606 (+0) од,
- РСЗВ – 201 (+0) од,
- засобів ППО – 93 (+0) од,
- літаків – 206 (+1) од,
- гелікоптерів – 170 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 491 (+11) од,
- крилатих ракет – 112 (+0) од,
- кораблів/катерів – 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 217 (+5) од,
- спеціальної техніки – 44 (+1).
Найбільші втрати противника минулої доби були на Лиманському напрямку.
ВІДЕО ДНЯ