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Захисники уже демілітаризували Росію на 206 літаків, 1 305 танків та 112 крилатих ракет

Ірина БалачукСереда, 25 травня 2022, 10:00
На фото українські захисники. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія продовжує нести втрати у загарбницькій війні проти України – за 91 день протистояння захисники знищили 29 450 окупантів і тисячі одиниць військової техніки загарбників.

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.05 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 29 450 (+100) осіб ліквідовано,  
  • танків ‒ 1 305 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3 213 (+19) од,
  • артилерійських систем – 606 (+0) од,
  • РСЗВ – 201 (+0) од,
  • засобів ППО – 93 (+0) од,
  • літаків – 206 (+1) од,
  • гелікоптерів – 170 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 491 (+11) од,
  • крилатих ракет – 112 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 217 (+5) од,
  • спеціальної техніки – 44 (+1).

Найбільші втрати противника минулої доби були на Лиманському напрямку.  

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Теми: УкраїнавійнаРосія
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