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Украинские военные уже демилитаризировали Россию на 206 самолетов, 1 305 танков и 112 ракет

Ирина БалачукСреда, 25 мая 2022, 10:00
На фото украинские защитники. Фото с Facebook Генштаба ВСУ

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины – за 91 день противостояния защитники уничтожили 29 450 оккупантов и тысячи единиц военной техники захватчиков.

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 25.05 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 29 450 (+100) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1 305 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3 213 (+19) ед,
  • артиллерийских систем – 606 (+0) ед,
  • РСЗО – 201 (+0) ед,
  • средств ПВО – 93 (+0) ед,
  • самолетов – 206 (+1) ед,
  • вертолетов – 170 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 491 (+11) ед,
  • крылатых ракет – 112 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 217 (+5) ед,
  • специальной техники – 44 (+1).

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки были на Лиманском направлении.

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Темы: УкраинавойнаРосcия
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