Украинские военные уже демилитаризировали Россию на 206 самолетов, 1 305 танков и 112 ракет

На фото украинские защитники. Фото с Facebook Генштаба ВСУ

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины – за 91 день противостояния защитники уничтожили 29 450 оккупантов и тысячи единиц военной техники захватчиков.

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 25.05 ориентировочно составили:

личного состава – около 29 450 (+100) человек ликвидировано,

танков ‒ 1 305 (+3) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3 213 (+19) ед,

артиллерийских систем – 606 (+0) ед,

РСЗО – 201 (+0) ед,

средств ПВО – 93 (+0) ед,

самолетов – 206 (+1) ед,

вертолетов – 170 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 491 (+11) ед,

крылатых ракет – 112 (+0) ед,

кораблей/катеров – 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 217 (+5) ед,

специальной техники – 44 (+1).

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки были на Лиманском направлении.

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