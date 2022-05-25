Украинские военные уже демилитаризировали Россию на 206 самолетов, 1 305 танков и 112 ракет
Среда, 25 мая 2022, 10:00
Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины – за 91 день противостояния защитники уничтожили 29 450 оккупантов и тысячи единиц военной техники захватчиков.
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 25.05 ориентировочно составили:
- личного состава – около 29 450 (+100) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1 305 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3 213 (+19) ед,
- артиллерийских систем – 606 (+0) ед,
- РСЗО – 201 (+0) ед,
- средств ПВО – 93 (+0) ед,
- самолетов – 206 (+1) ед,
- вертолетов – 170 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 491 (+11) ед,
- крылатых ракет – 112 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 217 (+5) ед,
- специальной техники – 44 (+1).
Наибольшие потери противника за прошедшие сутки были на Лиманском направлении.
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